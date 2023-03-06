TSMC, 6 bin kişiyi işe alacak

TSMC, çip talebindeki geniş çaplı yavaşlamaya rağmen bu yıl 6 binden fazla kişiye istihdam sunmayı planlıyor. Şirket, kadrosuna yeni mühendisler ve üretim hattı operatörleri katmak istediği iddialarını doğruladı.

CNN’e yapılan açıklamada, "TSMC, yeni üniversite mezunları da dahil olmak üzere, hem deneyimli profesyonelleri hem de ilk kez iş arayanları işe alacak" denildi.

TSMC, finans, yönetim ve insan kaynaklarının yanı sıra farklı mühendislik alanlarında geçmişe sahip adaylar aradığını da bildirdi.