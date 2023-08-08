TSMC Almanya'da fabrika kurulmasını onayladı



Tayvanlı çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TMSC) yönetim kurulunun 3.49 milyar euroya (3.84 milyar dolar) kadar yatırımla Almanya'da fabrika kurulmasını onayladığını açıkladı.

Almanya'daki fabrika TMSC'nin Avrupa'daki ilk fabrikası olacak.

Dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC, 2021'den beri Almanya'nın Saxony eyaleti ile Dresden'de bir fabrika kurmak için görüşmeler yapıyordu.