TÜGİAD Genel Başkanı Gürkan Yıldırım: “Yapay zeka ve teknolojiye odaklanmalıyız”

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Yerel, ulusal ve uluslararası organizasyonlarla üyelerine değer katmak adına çalışmalarını sürdüren Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi teknoloji dünyasını Bursa’da bir araya getirdi. TÜGİAD’ın bu yılki Teknoloji Zirvesi’nin ana teması “Yapay Zeka” oldu. Almira Otel’de düzenlenen zirveye TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Selim Baykal’ın yanı sıra TÜGİAD Genel Başkanı Gürkan Yıldırım, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Direkçi, MARSİFED Başkanı Osman Akın, STK temsilcileri ile iş insanları katıldı. Zirvenin açılışında konuşan TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Selim Baykal, ekonomideki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, sanayicilerin ve iş insanlarının hem iç hem de dış taleplerde yaşanan değişimleri doğrudan hissettiğini ifade etti. Baykal, azalan ölçek ekonomisinin maliyetleri artırdığına dikkati çekerek, bu süreçte teknoloji adaptasyonunun büyük önem taşıdığını vurguladı. Teknolojinin yalnızca daha katma değerli ürün ve hizmet üretimine katkı sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda iş süreçlerini de daha verimli hale getirdiğini belirten Baykal, “Global ölçekte rekabetçiliğimizi ancak bu şekilde koruyabiliriz” dedi.

TÜGİAD olarak teknolojiye büyük önem verdiklerini belirten Baykal, önceki yıllarda blok zinciri ve dijital dönüşüm üzerine çalışmalar yaptıklarını hatırlattı. Yapay zekânın ise henüz çok başında olduklarını vurgulayan Baykal, “Her 20-30 yılda bir büyük değişim sürecine giriyoruz. Şimdi de yeni bir dönüşümün eşiğindeyiz. Yapay zekâ, insanlığa en faydalı olabilecek uygulamalardan biri olacak ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda öncülük yapacak” ifadelerini kullandı.

“Potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeliyiz”

Zirvenin açılışında konuşan TÜGİAD Genel Başkanı Gürkan Yıldırım da yapay zeka ve teknolojinin günümüz dünyasında kritik bir fark yaratabileceğini belirterek, iş dünyasının ve kamu kurumlarının bu alanda ortak bir vizyon geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Yıldırım, “Ekonomi tarihine baktığımızda, büyük dönüşümlerin hep girişimcilik, ticaret, iş birlikleri ve bunların sonucu olarak yeni kurallar ve regülasyonlarla gerçekleştiğini görüyoruz. Yapay zeka da bizim DNA'mıza uygun bir alan olarak karşımıza çıkıyor” dedi. Yıldırım, yapay zekanın ekonomik dönüşümde oynayacağı rolü vurgulayarak, “Doğru kullanılan bilgi, büyük bir fark yaratır. Tüm kurumlarımız bu yeni teknolojiye ayak uydurmalı ve onu ekonomik avantaja dönüştürebilmelidir. Yapay zeka, geride kaldığımız alanlarda bize oyunu eşitleme fırsatı sunuyor ve girişimcilerimizin bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyor” diye konuştu.

TÜGİAD olarak 2025 yılında uluslararası faaliyetlerini artıracaklarını belirten Yıldırım, Nisan ayında Çin’e ziyarette bulunacaklarını ve iş geliştirme temaslarının yanı sıra, TÜGİAD'ın yurt dışındaki ilk resmi şubesini Pekin'de açmayı planladıklarını açıkladı. Yıldırım, Ekim ayında ABD'de bir şube açmayı planladıklarını, Türk devletlerinde ve Balkanlarda birer federasyon kurmak istediklerini de aktardı.

“Teknoloji ve yapay zeka, ekonomik dönüşümün yeni aktörlerini belirliyor”

Zirvede söz alan BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise teknolojik dönüşümlerin başlangıçta korku yarattığını ancak zamanla yeni ekonomik modellerin oluşmasını sağladığını söyledi. Amerika’daki başkanlık yemin törenlerini örnek göstererek, geçmişte petrol ve sanayi şirketlerinin CEO’larının sahnede yer aldığını, ancak bugün dijital dünyanın liderlerinin ön plana çıktığını vurguladı. BTSO olarak girişimcilere destek vermek amacıyla bir girişim sermaye yatırım fonu kurduklarını açıklayan Burkay, bu fonun 210 milyon dolarlık büyüklüğe ulaştığını ve Türkiye’nin en büyük fonlarından biri olduğunu ifade etti. Ayrıca, güneş enerjisi üretimi ve girişimlerin destekleneceği yeni fon projeleri de geliştirdiklerini söyledi. Teknolojiye yatırım yapmanın sadece bilgi ve inovasyonla sınırlı olmadığını, aynı zamanda büyük finansal kaynaklar gerektirdiğini vurgulayan Burkay, küresel ölçekte büyük teknoloji şirketlerinin toplam değerinin 18 trilyon doları aştığını belirtti.

Türkiye’nin ilk Akıllı Şehir Akademisi kuruluyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Direkçi de Türkiye’nin ilk Akıllı Şehir Akademisi’ni hayata geçirerek dijital dönüşüm konusunda önemli bir adım attıklarını, akademinin hem girişimciler hem de çalışanlar için eğitimler vereceğini belirtti. Direkçi, Bursa’nın akıllı şehir uygulamalarında öncü olmayı hedeflediğini vurgulayarak, “Veriyi sadece toplamakla kalmıyor, işleyerek hayata geçiriyoruz. Ulaşım, aydınlatma ve sulama gibi birçok alanda veriye dayalı çözümler geliştiriyoruz. Örneğin, sayaç okumalarında personel yerine uzaktan aktarım sistemlerini devreye almak istiyoruz” dedi. Bursa Planlama Ajansı’nın kurulduğunu hatırlatan Direkçi, şehirdeki tüm paydaşlarla iş birliği içinde hareket ettiklerini ve akıllı şehir projelerini ortak akılla geliştirdiklerini ifade etti. Ayrıca, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bir çağrı merkezi oluşturma çalışmalarına başladığını açıklayan Direkçi, “Vatandaşlarımız belediyeyi aradığında, onları yapay zeka karşılayacak ve sorularını algılayarak ilgili birime yönlendirecek. Yapay zeka insan ürünü bir teknoloji. Önemli olan, bu teknolojiyi hangi amaçlarla ve hangi zeka seviyesinde kullandığımızdır” diye konuştu.

Yapay zeka konuşuldu

Zirvenin açılış konferansında Akademisyen ve Yazar Yüce Zerey ‘Veri odaklı pazarlamada yapay zeka’ konulu bir sunum yaptı. Av. Burhan Uyan Adalette Dijital Dönüşüm konusunu değerlendirirken, hiringcycle.ai Kurucusu Ahu Bade Özkan ‘Yapay zeka ve yeteken yönetimi’ konulu bir konuşma gerçekleştirdi.MAP Global Kurucusu Murat Günenç ‘Yapay Zeka: İnsanın gelecek simülasyonu’ başlığıyla sunum yaparken, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan yapay zeka projeleri üzerine destekleri anlattı.

Türkiye Uzay Ajansı Fırlatma Sistemleri ve Teknolojileri Daire Başkanı Fatih Dulkan ‘Uzay Teknolojileri ve Yapay Zeka’ konusunda sunum yaparken, İş Dünyası ve Yapay Zeka paneli de düzenlendi. G20 Genç Girişimciler İttifakı Çin Başkanı Tianqi Han Çin ile işbirliği fırsatlarını değerlendirirken, Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi Kurucusu Halil Aksu yapay zekanın etki ve faydalarını aktardı. Tasarımcı Bager Akbay ile ‘Robotlar sanat yapar mı?’ konusu masaya yatırılırken, zirvenin son konuğu ‘Yapay zeka özgür iradeye sahip olabilir mi?’ başlığıyla Prof. Dr. Sinan Canan oldu.