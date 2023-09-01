Tüketici elektroniğinde sahne artık robotların

SELENAY YAĞCI

Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere kapılarını açan Berlin IFA’da, geçen yıllarda olduğu gibi robotik ürünler bu yıl da büyük ilgi gördü. Hastanelerde hemşirelere yardımcı olan robotlardan, barmenlik yapan robotlara; yaşlılar için günlük işlerde yardımcı olan ürünlerden kurtarma çalışmalarına katılan çok sayıda robot özel bir alanda sergilendi. IFA Genel Müdürü Oliver Merlin, iki bini aşan markanın katıldığı organizasyonda tüm biletlerin tükendiğini ifade etti. Merlin, “Bu yıl ziyaretçilerin yüzde 30’u ilk kez IFA’ya katılıyor. IFA Next’te 350 startup ve 200’den fazla yatırımcı yer alıyor. Girişimlerin IFA’daki yerinin büyüyor olmasından büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Yapay zekâ ve sürdürülebilirliğin etkisinin bu yıl iyiden iyiye arttığı organizasyonda, robotların sergilendiği alanın diğer yıllara göre küçüldüğü ancak bunun nedeni olarak artık çoğu markanın kendi robotlarını kendi standında sergilemesi gösterildi.

Alkollü ya da alkolsüz içecek hazırlayan ve sohbet edebilen barmen robot, fuarın en ilgi çeken ürünlerinden biri oldu. Saatte 100 içecek hazırlayabilen robotun insandan 2 kat daha hızlı çalıştığı belirtiliyor. Yanuai tarafından üretilen robot, içeceği hazırlamadan önce tercihinizi belirlemenizi istiyor. Ödeme kredi kartıyla yapılırken, içecek 3 dakika içinde servis ediliyor. Robot barmenden içecek alabilmek için kuyruklar oluştu.

Havuz temizlemek için Aiper tarafından üretilen su kaplumbağası görünümlü robotlar, fuarın en şovmen ürünlerinden biriydi. ABD merkezli şirketin, su üstünde ve altında gidebilen 4 farklı model robotları, 299 Euro’dan 899 Euro’ya kadar değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Unitree’nin ürettiği robotlar ise özellikle yangında müdahale ve kurtarma çalışmalarında çözüm sunmayı amaçlıyor.

Mirokai, hastanede 30 bin dolara çalışıyor

Yapay zekâ ve sürdürülebilirliğin etkisinin bu yıl iyiden iyiye arttığı etkinlikte, robotların günlük hayata entegre edilmiş olması da dikkat çekti. Paris’te 5 hastanede çalışan ‘Mirokai’ isimli robotlar, 30 bin Euro’dan satışa sunuluyor.

EKONOMİ’ye konuşan Fransa merkezli Enchanted Tools’un CCO’su Richard Malterre, sorumluluğu esas alarak robotik teknolojilerle sağlık sektörünü güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Geliştirdikleri robotların hali hazırda Paris’te 5 hastanede çalıştıklarını belirten Malterre, “Küçük eşyaları bir yerden bir yere taşıma konusunda yardımcı olan bu robotlar, hemşirelerin ve sağlık görevlilerinin de işini oldukça kolaylaştırıyor. 2025 yılına kadar bu sayının başka noktalarda da artmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Cüzdan taşıma devri bitti

IFA’nın en çok ziyaret edilen alanlarından biri startupları ve yatırımcıları buluşturan IFA Next’te, Güney Kore ağırlığı hissedilirken; tek pavilyonu olan ülke de yine Güney Kore oldu. Öne çıkan startuplardan biri yapay zekâyla yüz tanıyabilen ve görsel sınıflandırma yapabilen Huenit’in robotu oldu. Bir lazerle kesme işi de yapabilen robotlar ayrıca kahve ve yemek yapma, bozuk para boyutundaki objeleri bir yerden bir yere taşıma gibi özelliklere de sahip. Evde ya da üretim alanlarında kullanılan ve 2013 yılında Güney Kore’de kurulan Neuromeka’nın robotu ise ülkede yaşlıların çalıştığı bir kafede, kahve yapımında yardımcı oluyor. Almanya merkezli Pagopace ise yüzük şeklinde bir ödeme sistemi sunuyor. Farklı renklerdeki yüzükler suya dayanıklı ve 99 Euro’dan satışa sunuluyor.

VESTEL’İN YAPAY ZEKÂ ASİSTANLARI YAKINDA HİZMETE GİRECEK

Vestel, yapay zekâ çalışmaları kapsamında tüketicilerin ürünler hakkında bilgi sahibi olabileceği doğal dil işleme teknolojisini kullanan chatbot yapısı geliştiriliyor. Geliştirme aşamasında olan başka teknoloji de kullanıcıların ellerindeki gıda ve malzemelere göre tavsiye alabilecekleri VeeZy ekosistemi içinde yer alan bir hizmet. Bu yapay zekâ hizmeti, evinde bulunan malzemeleri sisteme yükleyen kullanıcılara en uygun yemek tarifini, pişirme önerileriyle sunacak.

AKILLI TİNY HOUSE

IFA’da pek çok markanın akıllı ev yatırımları öne çıkarken; LG tarafından üretilen 37 metrekare büyüklüğündeki iki katlı Smart Cottege’ta, kuru temizlemeden, elektrikli araç şarj etmeye kadar çok sayıda ihtiyaç karşılanabiliyor. Evlerin gelecek yıllarda satışa sunulacağı ve birden fazla evin birleştirilerek, tasarımının değiştirilebileceği belirtiliyor. LG’nin dış mekânlarda kullanılmak üzere ürettiği TV ise bir valiz içinde taşınabiliyor.

TELEFONDAN ÇANTAYA

Telefondan çantaya konseptiyle yola çıkan HONOR V Purse, zincirler, tüyler ve püsküller gibi tasarım öğeleriyle kişiselleştirilebilen bir el çantası gibi tasarlanan bir akıllı telefon. Her zaman açık ekran (AOD) sayesinde katlanabilir akıllı telefonu fiziksel moda ikonuna dönüşüyor. Akıllı telefonun sıradan bir çanta veya el çantası gibi zahmetsizce omuza takılıyor ve menteşeye klipslenen değiştirilebilir kayış ve zincir seçenekleriyle buluşturuyor.