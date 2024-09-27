Arvento, Tuna Masters Teos ve Alaçatı Balıkçılık Turnuvası'nın sponsoru oldu

12-15 Eylül 2024 tarihleri arasında Teos Marina’da düzenlenen StafuPro Tuna Masters Teos ve 19-22 Eylül 2024 tarihleri arasında Alaçatı Marina’da düzenlenen Raymarine Tuna Masters Alaçatı Balıkçılık Turnuvaları'nda yarışmacılar şampiyonluk için kıyasıya mücadele ederken, tekneler Arvento'nun gelişmiş takip sistemleriyle anlık olarak takip edildi. Toplam 65 teknenin yarıştığı turnuvada Tuna Masters Teos ve Alaçatı Balıkçılık Turnuvaları için dünyanın dört bir yanından profesyonel balıkçılar bir araya geldi. Sabah 08:00’de başlayan ve gün boyu devam eden yarışlar, balıkçılar ve deniz tutkunları tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. En büyük balığı yakalamak için mücadele eden açık deniz balıkçılığının ustaları, dev balıkların peşine düşerek hem teknik bilgi ve becerilerini hem de denizcilik yeteneklerini sergiledi.

Arvento Tekne Takip Sistemi ile denizlerde hassas ve güvenilir takip

Arvento, ürün portföyünde tekneler için çeşitli seçenekler sunuyor. Arvento Tekne Takip Cihazı, zorlu hava koşullarında dahi üstün bir performans sunan dünyanın en ileri koruma standardı olan IP-69K’ya sahip olması; su ve toz geçirmez, darbe ve şoklara dayanıklı, alev almayan kutusu, yüksek sıcaklıklara dayanabilmesi, kullanım tercihlerine göre 1-3 yıl arası kendi bataryası ile çalışabilmesi ve montaj gerektirmeyen özellikleri ile deniz koşullarında tercih ediliyor. İsteyen tekne sahipleri doğrudan tekne elektrik sistemine bağlanan bataryasız cihazları ya da daha küçük bataryalı mini cihazları da tercih edebiliyor.

Arvento'nun geliştirdiği bu yüksek teknolojili takip sistemleri ile yarışma bölgesi koordinatları çizildi, GNSS uyduları sayesinde yarışmacıların güzergah dışına çıkıp çıkmadığı anlık ve noktasal olarak takip edildi. Böylece yarış kurallarına uygun, adil bir ortam oluşturuldu. Hakemler anlık harita görüntüleri sayesinde geniş avlanma bölgesinde yarışın durumunu detaylı bir şekilde izleyerek, olası kural ihlallerini tespit edip, yarışın adil bir şekilde değerlendirilmesini sağladı. Herhangi bir yarışçının yanına gitmesi gerektiğinde ise kolaylıkla yönlendirildi.

Montaj ve elektrik bağlantısı gerektirmeyen, uzun süreli şarj ömrü olan cihazlar yarışmacılar ve hakemler için büyük bir kullanım kolaylığı sundu.

Arvento, gelişmiş takip sistemleri ile balıkçılık sporunun heyecanını en yüksek seviyede yaşatırken, sporculara ve hakemlere sunduğu teknolojik çözümlerle yarışmanın adil ve güvenilir bir ortamda gerçekleşmesini sağladı.