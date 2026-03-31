Turkcell Genel Müdürü Koç: Ülkemizin 5G dönüşümüne biz öncülük edeceğiz

Türkiye'de mobil haberleşme teknolojileri, 1G'den 5G'ye uzanan süreçte önemli bir dönüşüm yaşadı. Analog sistemlere dayanan 1G teknolojileriyle başlayan mobil iletişim serüveni, zamanla dijitalleşme ve yüksek hızlı veri iletişimiyle gelişerek bugünkü seviyesine ulaştı.

Türkiye, mobil internetle 2009'da gerçekleştirilen 3G ihalesiyle tanıştı. İhale kapsamında operatörler farklı frekans bantları için teklif verirken, 3G teknolojisi teorik olarak 42 Mbps'ye kadar hız sundu ve kullanıcılar mobil cihazları üzerinden görüntülü görüşme, video izleme ve sosyal medya uygulamalarını daha etkin kullandı.

Artan veri ihtiyacı doğrultusunda bir sonraki adım ise 4.5G oldu. Bu kapsamda, 2015'te gerçekleştirilen ve Türkiye telekomünikasyon sektörünün en büyük ihalelerinden biri olarak kayıtlara geçen 4.5G ihalesinde operatörler tekliflerini verirken, "LTE Advanced" teknolojisiyle teorik hızlar 1 Gbps seviyesine kadar yükseldi ve mobil internet deneyimi önemli ölçüde gelişti.

Mobil iletişimde gelinen son noktada ise 5G teknolojisi öne çıkıyor. Düşük gecikme süresi, yüksek veri kapasitesi ve aynı anda çok sayıda cihazın bağlanabilmesine imkan tanıyan 5G'nin, akıllı şehirler, nesnelerin interneti (IoT) ve endüstriyel uygulamalarda önemli rol oynaması bekleniyor.

"Türkiye'yi Turkcell gücünde 5G ile tanıştırmak için hazırız"

5G'ye geçişe ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Türkiye'nin 5G'ye geçmek için sona geldiğini belirterek, 5G'yi yüksek hızın yanı sıra düşük gecikme, yüksek kapasite, yazılım tabanlı mimari ve yapay zeka destekli ağ yönetimiyle iletişimin doğasını değiştirecek bir "devrim" olarak niteledi.

Koç, 5G'nin üretimden lojistiğe, sağlıktan eğitime kadar her alanda çok köklü bir dönüşümü tetikleyecek çapta bir teknoloji olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu gerçekten hareketle 5G'yi yeni bir mobil iletişim standardı olmanın ötesinde ülkemizin dijital ekonomisini büyütecek stratejik bir eşik olarak görüyoruz. Turkcell, 32 yıldır Türkiye'de mobil iletişimin oyun kurucusu konumunda. Bu yeni çağa da aynı sorumluluk anlayışıyla ve bu mirastan aldığımız güçle yaklaşıyoruz. Geride bırakılan 10 yılda, Türkiye'nin dijital omurgasını güçlendiren yatırımlar yaptık. 16 Ekim'de gerçekleşen ihalede 1 milyar 224 milyon dolarlık teklifimizle toplam 160 MHz frekans alarak en geniş ve güçlü frekans portföyünün sahibi olduk. Geceli gündüzlü çalışarak, Türkiye'nin dört bir yanını 5G ile donattık."

Koç, söylemlerin yerine yatırım, teknoloji, altyapı ve "gerçeklerin konuşacağı" bir noktaya geldiklerini vurgulayarak, "Türkiye'nin Turkcell'i olarak ülkemizin 5G dönüşümüne biz öncülük edeceğiz. 2G, 3G ve 4.5G'de olduğu gibi 5G'de de standartları biz belirleyeceğiz. Türkiye'yi Turkcell gücünde 5G ile tanıştırmak için hazırız. 1 Nisan itibarıyla '5'liyoruz." dedi.

"5G dönemine güçlü giriyoruz, 81 ilde herkes için 5G sunuyoruz"

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin de Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik ettiklerini, 180 yılı aşkın süredir iletişimin her döneminde olduğu gibi 5G çağının da öncüsü olduklarını söyledi.

Mobil altyapı yatırımlarında attıkları sağlam adımların çıktılarını 2025'te mobil iş kollarındaki rekor sonuçlarla taçlandırdıklarını belirten Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Mobil alanda rekor abone kazanımına imza attığımız 2025'i, mobil sektörde abone pazar payı sıralamasını değiştirerek tarihi bir başarıyla tamamladık. Mobil numara taşıma pazarında dört yıldır sürdürdüğümüz liderliğimiz ise müşteri deneyimi odaklı stratejimizin ve müşterilerimizin bize duyduğu güvenin en somut göstergesi. 5G ihalesinde de mobil müşteri deneyimini daha da üst seviyeye yükseltmemize imkan sağlayacak şekilde değerli frekansları elde ederek, abone başına en yüksek 5G kapasitesi sunmaya hak kazandık. Uzun yıllardır devam eden 5G'ye yönelik yatırımlarımız, yarım milyon kilometreyi aşan güçlü fiber altyapımız, dünya ortalamasının üzerine çıkararak yüzde 61'ini fiberle bağladığımız LTE baz istasyonlarımız, 5G'nin en büyük teminatı. 'Herkes için 5G' vizyonumuz doğrultusunda güçlü fiber ağımız ve abone başına en yüksek 5G kapasitesiyle Türkiye'nin her köşesinde 5G deneyimi sunacağız."

Şahin, Türkiye'yi kararlılıkla geleceğe taşırken, en büyük sorumluluklarının başında dijital çağın olanaklarını 81 ilin her köşesinde ve herkes için erişilebilir kılmanın geldiğini dile getirdi.

Yeni dönemde 5G teknolojisinin, bağlantı hızının ötesinde sağlıkta erişilebilirlik, eğitimde fırsat eşitliği, üretimde verimlilik ve enerjide tasarrufa imkan sağlayan ekonomik ve sosyal ilerlemeyi hızlandıracak itici bir güç olduğuna inandıklarını aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"1 Nisan'da hayatımıza girecek 5G'nin getireceği fırsatları herkes için erişilebilir hale getirerek, dijital dönüşümü hızlandıracak ve teknolojiyi faydaya dönüştürme misyonumuzu yepyeni bir boyuta taşıyacağız. Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörü olarak 5G teknolojisinde oyun kurucuyuz. Bugüne kadar sağlıktan sanayiye, tarımdan spora ve kültür-sanata kadar pek çok alanda 5G kullanım senaryolarını hayata geçirdik. Ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi'nde, teknoloji ile sanatı buluşturduğumuz etkinlikte yapay zeka ve 5G hologram teknolojisi ile hayatını kaybeden sanatçı Müslüm Gürses'i sahneye taşıyarak 5G teknolojisinin getireceği yenilikleri ortaya koyduk. '5G Engelsiz Tribün' ile stadyumlarda engelleri kaldıran, 5G ile ilk uzaktan çevrim içi ameliyat ve 5G akıllı tarım denemeleriyle Türkiye'nin 5G rotasını çizen öncü projelere imza attık. Akıllı şehir uygulamalarından sanayide verimliliği zirveye taşıyan endüstriyel sektör şebekelerimize kadar her adımda yaşamın her alanına değer katan çalışmalar gerçekleştiriyoruz."

Şahin, Türkiye'nin dijital geleceğini inşa etme sorumluluğunu taşırken, 5G'nin sunduğu imkanları Türkiye'nin rekabet gücü ve milli teknoloji üretme kapasitesi haline getirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

Çoğunlukla Türk mühendisler tarafından geliştirilen milli çözümleri desteklediklerine, işbirlikleri ve yatırımlarla milli teknoloji ekosisteminin büyümesine katkı sunduklarına işaret eden Şahin, şöyle devam etti:

"Gayrettepe'de açılışını gerçekleştirdiğimiz, Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı 5G deneyim merkezi Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi, yerlilik vizyonumuzun ve 5G hazırlıklarımızın en somut yansıması olarak öne çıkıyor. Milli patent başvurularında son iki yıldır lider kurum olarak ülkemizin dijital geleceğini inşa etme kararlılığımızı sürdürüyoruz. 5G alanında 70'in üzerinde uluslararası patente sahip grup şirketlerimiz Argela ve Silikon Vadisi'ndeki iştiraki Netsia ile Türkiye'nin teknoloji üretme ve ihraç etme vizyonuna katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. Mobilde kırdığımız tarihi rekorlar ve kararlılığımızla abonelerimize 5G sinyalini ulaştıracak, Türkiye'nin dijital geleceğinin inşasına aynı inanç ve kararlılıkla liderlik etmeyi sürdüreceğiz."

"81 il 922 ilçeyi aynı anda 5G ile buluşturacağız"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy da dünyada en çok ülkede 5G hizmeti sunan "bir numaralı operatör markası" olduklarını söyledi.

Aksoy, 1 Nisan'da Türkiye dahil 23 ülkede Vodafone markasıyla 5G hizmeti vereceklerine değinerek, "Sahada kurduğumuz ekipmanları 5G'ye hazırladık. Son 5 yılda sahada en fazla kapasite iyileştirmesi yapan operatörüz." dedi.

Araştırma şirketlerinin son yıllarda gerçekleştirdiği analizlere vurgu yapan Aksoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Almanya merkezli bağımsız araştırma şirketi umlaut'un Nisan 2025'te yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de performansı en yüksek puan alan mobil şebeke seçildik. Tüketicilerin bağlantı deneyimini analiz eden bağımsız global standart Opensignal'ın Haziran 2025 tarihli ölçümlerinde de 'Oyun Deneyimi', 'Erişilebilirlik', 'Tutarlı Kalite' ve 'Güvenilirlik Deneyimi' alanlarında birincilik elde ederek, Türkiye genelinde en iyi şebeke seçildik. Altyapıdaki bu avantajlarımız sayesinde, 1 Nisan itibarıyla 81 il ve 922 ilçeyi aynı anda 5G ile buluşturacağız. Kapsama ve kullanıcı sayısı itibarıyla Vodafone'un dünyada yaptığı en büyük 5G lansmanı olacak."

Aksoy, son 5 yıldır şebekelerini 5G'ye hazır hale getirmek için yoğun biçimde çalıştıklarını ve şebeke genelinde uçtan uca hazırlık yaptıklarını kaydetti.

Tedarikçileri ve teknoloji ortaklarıyla çalışarak son nesil ürün portföylerini şebekelerine entegre ettiklerini ifade eden Aksoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"5G çekirdeğinden baz istasyonlarına ve aktarım katmanlarına kadar her noktada 5G'ye hazırız. Müşterilerimizin bir kısmı 5G uyumlu cihaz kullanıyor ve bu sayı her geçen gün artıyor. 5G'ye geçişi kolaylaştırmak için özellikle cihaz tarafında Eylül 2024'ten itibaren yoğun çalışmalar yapıyoruz. Marka işbirliklerimiz, Vodafone FLEX'in ödeme kolaylıkları ve kişiye özel tekliflerimiz ile 5G uyumlu cihazlarda özel kampanya ve indirimler yapıyor, bazı 5G uyumlu cihazları ilk kez ve sadece Vodafone'da satışa sunuyoruz. Yeni çıkan 5G cihazların pazara daha hızlı girmesi için üreticilerle yakın çalışıyoruz. Vodafone FLEX ile Türkiye'de ilk kez seçili 5G uyumlu telefonlarda ücretsiz 5 yıl garanti sunuyoruz. 5G uyumlu cihaz kullanımını artırmak için müşterilerimize hem fiyat hem erişilebilirlik açısından avantajlar sunarak, süreci destekliyoruz."