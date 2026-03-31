Türkiye 5G'ye geçiyor: İletişim hızımız 10 kat artacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen “5G ile İletişimde Güçlü Türkiye” töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin dört bir yanında 5G altyapısının yaygınlaştırıldığını belirten Erdoğan, bu sayede geniş kapsama alanında hem yüksek hız hem de yüksek kapasitenin aynı anda sunulabildiğini ifade etti.

5G teknolojisinin saniyede 2 gigabit veri aktarım hızına ulaşabildiğini vurgulayan Erdoğan, bu seviyenin önceki nesillere göre yaklaşık 10 kat daha hızlı iletişim imkânı sunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

"Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Program vesilesiyle sizleri milletin evinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programa katkı sunan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum.

5G'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dijital bağımsızlığımızı daha da perçinleyecek 5G teknolojisinin kurulum sürecinde emeği geçen herkesi hem şahsım hem de milletim adına tebrik ediyorum."

"5G teknolojisi yeni bir sayfa açacak"

"Dijital bağımsızlığımızı daha da perçinleyecek 5G teknolojisinde emeği geçen tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum. 5G teknolojisi yeni bir sayfa açacak. Bu teknoloji enerji ve üretim verimimizi yükseltecek.

Günümüz dünyasında egemenlik, belirli bir toprak parçası olmaktan çıkmıştır. Yakın çevremizde meydana gelen çatışmalar siber güvenliğin önemini gözler önüne sermiştir."

"Son 23 yılda bunun altyapısını çok güçlü bir şekilde hazırladık"

"Dijital çağda, jeopolitik üstünlüğün belirleyici aktörü sadece toprağı kontrol eden değil bununla birlikte veriyi kontrol edenler de olacaktır. Dijital egemenlik ve milli güvenlik meselesi olduğu son derece açıktır. Son 23 yılda bunun altyapısını çok güçlü bir şekilde hazırladık. Attığımız stratejik adımlarla ülkemizi parmakla gösterilen seviyeye çıkardık."

"Aylık ortalama 494 dakika mobil kullanım süresiyle Avrupa'da birinci sıradayız"

"2002'de 81 bin kilometre olan fiber hat uzunluğumuzu 657 bin kilometreye ulaştırdık. Aynı dönemde geniş bant internet abone sayımızı 3 binden 97 milyona çıkardık. 55 milyonu aşkın vatandaşımız bugün güvenli internet hizmetlerini kullanıyor. Aylık ortalama 494 dakika mobil kullanım süresiyle Avrupa'da birinci sıradayız. Siber Güvenlik Başkanlığımız, kritik altyapılarımızı korumak ve siber tehditlere karşı etkin bir savunma mekanizması oluşturmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Emniyet birimlerimiz, istihbarat ekiplerimiz de kendi önlem ve karşı koyma planlarını başarıyla planlayıp hayata geçiriyor."

"TEKNOFEST gençliği dünyaya rol model oluyor"

"Geçmişte teknolojik gelişmeleri takip eden bir Türkiye vardı, yeni teknolojileri tribünden izleyen bir Türkiye vardı. Yıllarca Türkiye'nin belli alanlarda geri kalmışlığını milletimizin giydiği kıyafete bağladılar. Bu bağnazlığa biz itiraz ettik. Biz yapamayız diyen özgüven yoksunlarına teknolojide tam bir seferberlik ilan ettik. Hem kendi teknolojimizi üretiyoruz, hem de ürettiğimiz teknolojiyi birçok ülkeye ihraç ediyoruz. Dünyada kendi uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olmayı başardık. Savunma sanayii başta olmak üzere tüm sektörlerde çağa yön çiziyor, yön tayin ediyoruz. Kendi yazılımlarımızla, kendi mühendislerimizle kutup yıldızı gibi parlıyoruz. TEKNOFEST gençliği dünyaya rol model oluyor. Önümüze konulan bentleri yıkarak gümbür gümbür geliyor yeni Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz. "

"Kullanım oranı yüzde 60’a kadar çıkacak"

"5G yetkilendirme ihalesinde işletmecilere yıllara göre artan şekilde yüzde 60'a varan oranlarda yerli malı belgeli ürün, ürün bulunma durumuna göre de yüzde 30'a varan oranlarda milli haberleşme ürünü kullanım yükümlülüğü getirildi.

Mobil özel şebekelerde de milli ürün zorunluluğu bulunuyor. Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK), 160'tan fazla firma ve 8 binden fazla çalışanıyla sektörün rekabet gücünü artırıyor.

TÜBİTAK ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) Başkanlığı destekleriyle "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi" gibi çalışmalarla 5G çekirdek şebeke, baz istasyonu ve yazılımlar geliştirildi."

"Siber Güvenlik Başkanlığı haberleşme altyapılarımızı korumak için çalışıyor"

"Genişbant internet abone sayımızı 3 milyondan 98 milyona çıkardık. 55 milyona aşkın vatandaşımız bugün güvenli internet hizmetini kullanıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı haberleşme altyapılarımızı korumak için çalışıyor. Aynı şekilde emniyet birimlerimiz istihbarat teşkilatımız da her senaryoya hazır şekilde. Biz siber güvenliğe tehditler karşısında gösterilen bir tepki olarak görmüyoruz."

"İki sene içinde ülkemizin her karışında hizmete sunacağız"

"5G teknolojisiyle bu başarılarımıza bir yenisini daha eklemenin haklı gururunu yaşıyoruz. 5G'nin hazırlıklarını 2016'da başlattık. 2018'de ilk testlerimizi yaptık. 2019'dan sonra da Gazi Meclisimizde, stadyumlarımızda ve geniş katılımlı organizasyonlarımızda pilot uygulama olarak kullanıma açtık. Yaygın kapsama hedefiyle kırsal bölgelerden şehir merkezlerine kadar Türkiye'nin dört bir yanını 5G altyapısıyla donattık. Böylece çok geniş bir alanda hem yüksek hız hem de yüksek kapasiteyi aynı anda sunabilecek bir sistemler manzumesi oluşturduk. Başlangıçta 81 il merkezimizde devreye alacağımız 5G'yi iki sene içinde ülkemizin her karışında hizmete sunacağız. Şebeke altyapımızda mümkün olan en yüksek seviyede yerli ve millî ürün kullanımını hedefliyoruz. İşletmecilerimiz yıllara göre artacak şekilde ilk etapta yüzde 60 oranında yerli malı belgeli ürün, yüzde 30 oranında millî haberleşme ürününü kullanacak. Devamında bu rakamlar peyderpey artırılabilecektir.

"İletişim hızımız 10 kat artacak"

Şimdi 5G bize neler getirecek onları paylaşmak istiyorum. 10 kata kadar daha yüksek hıza ulaşıyor. İletişim hızımız 10 kat artıyor. 4.5 30-40 milisaniye olan gecikme süresi 1 milisaniyeye düşüyor. Eşzamanlı bağlanma kapasitesi milyonlarca cihaza ulaşılacak. Kesintisiz ve güvenli şekilde irtibat sağlanacak.

5G ile iletişim şekil değiştirdiği bir dönemin kapısını aralıyoruz. Daha yüksek hızlı internetle buluşacak vatandaşlarımız. Aynı fiziksel altyapı üzerinde farklı sektörlerde sanal ağlar kurulabilecek. Sağlık, üretim, lojistik gibi farklı alanlarda hizmetler verilebilecek. Kurumlar kendilerine özel şebekeler kullanabilecekler.

"Teknolojide tam bir seferberlik ilan ettik"

"Devlet kurumlarına ait verilerin güvenliğini artıran tedbirleri peyder pey hayata geçireceğiz. Yeni teknolojileri tribünden izleyen, öz kaynaklarını değerlendiremeyen bir Türkiye vardı. Saç, sakal, başörtü gibi konularla uğraşan bir Türkiye vardı. Bu milletin inanç değerlerine, insanımızın giydiği kıyafetlere bağladılar. Bu kötü gidişe, bu ideolojik bağnazlığa biz itiraz ettik. Biz yapamayız, biz beceremeyiz diyenlere inat teknolojide tam bir seferberlik ilan ettik. Bugün geldiğimiz noktada hem kendi teknolojimizi üretiyoruz hem de yeniliklere öncülük ediyoruz. İlk yerli ve milli haberleşme uydumuzu 2025'te hizmete aldık. Böylece kendi haberleşme uydusunu üreten 11 ülkeden biri olduk."