Türkiye COST katılımlarında zirveyi zorluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, COST tarafından hazırlanan Avrupa ülkelerinin bilimsel araştırmalara ve teknolojiye katılım oranlarına ilişkin istatistikler belli oldu.

Buna göre, Türkiye, yürürlükteki tüm aksiyonların yüzde 99'una katılarak önemli bir orana erişti. 3 bin 84 çalışma grubuyla dikkati çeken Türkiye, COST ağ faaliyetlerine 1113 bireysel katılımla bu alanda en başarılı beşinci ülke oldu. Türkiye, 2022 yılında aktarılan bütçe bazında yaklaşık 1,5 milyon avro ile COST üyesi 41 ülke arasında en çok bütçe aktarılan dördüncü ülke olmayı başardı.

Türkiye, kadın araştırmacıların istatistiğinde yüzde 55'lik bir katılım oranıyla cinsiyet dağılımı açısından yüzde 48 olan COST ortalamasının önemli ölçüde üzerine çıktı.

"Genç araştırmacıların programa katılım oranında Türkiye birinci sırada"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Kacır, uluslararası alanda elde edilen başarıların önemini vurguladı.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Milli Teknoloji Hamlesi ışığında uluslararası arenada parlamaya devam edeceğini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Türkiye, 267 aksiyona katılarak COST'ta en fazla katılım gösteren üçüncü ülke oldu. Ülkemiz, genç araştırmacıların katılım verilerinde de çok başarılı bir performans sergiledi. Genç araştırmacıların programa katılım oranında Türkiye, birinci sırada yer aldı. Bu başarılar Türkiye'nin doğru yolda ilerlediğinin göstergesi. Araştırma ve geliştirme ekosistemimizle dünya sahnesinde ön sıralarda olmaya devam edeceğiz. Ülkemiz, bilim ve teknolojide öncü olma hedefiyle COST ağlarındaki etkinliğini sürdürürken, Türkiye Yüzyılı'nda başarılarımızla iz bırakacağız."

Kuruluş, üyesi olan ülke araştırmacılarının "COST Aksiyonu" adı verilen uluslararası bilim ve teknoloji platformlarına dahil edilmeleri adına faaliyet gösteriyor.

COST, sunduğu ağ destekleriyle bilim insanlarının uluslararası proje gruplarına erişimlerine ciddi katkılar sağlıyor.