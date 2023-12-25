Türkiye dijital beceride kayıp: Avrupa'da 32 ülke arasında 29. sırada

Hayatlarımız giderek dijitalleşiyor. İnternetsiz bir hayat artık neredeyse mümkün değil. TÜİK verilerine göre 2023 yılında evden internete erişim imkanı olan hanelerin oranı yüzde 96 oldu. İnternet kullanım oranı da 16-74 yaş grubundaki bireylerde yüzde 87’yi aştı. Her dört kişiden üçü de (yüzde 74) e-devlet kullandı.

AB İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre Türkiye’de dijital yetkinlik hayli düşük. Genel temel dijital beceri oranı AB’de oran yüzde 56 iken Türkiye’de yüzde 33. Türkiye “bilgi ve veri okuryazarlığı”nda Avrupa’da sondan üçüncü durumda. Hesaplamalara göre halkın neredeyse yarısının dijital güvenlik becerisi de yok.

Zirvede Hollanda var

5 alanı kapsayan “genel dijital beceri”de temel veya temel üstü yetkinliğe sahip kişilerin oranı Türkiye’de üç kişide bir. Türkiye yüzde 33’lük beceri oranı ile 32 Avrupa ülkesi içinde sondan üçüncü. Zirvede yüzde 83 ile Hollanda var. Ardından Finlandiya (yüzde 82) ve Norveç (yüzde 81) geliyor.

Türkiye’den daha düşük orana sahip ülkeler ise Sırbistan (yüzde 33) ve Romanya (yüzde 28).

Bilgi ve veri okuryazarlığı beceri oranı Türkiye’de yüzde 74; AB ortalaması ise yüzde 82. Türkiye bu alanda yine sondan üçüncü. Ancak ortalaması daha yüksek.

Zirvede Nordik ülkeler dikkat çekiyor. Norveç, Hollanda, Finlandiya ve Danimarka var. Bu ülkelerde bilgi ve veri okuryazarlığı becerisi yüzde 95’ün üzerinde.

TÜİK’in açıkladığı ekonomi verileri muhalefet tarafından gerçek olmadığı yönünde eleştiriliyor. Bu anlamda bilgi ve veri okuryazarlığı beceri oranında Türkiye’nin sonlarda yer alması dikkat çekiyor.

Doğrulama platformları mücadele ediyor

Türkiye’de sosyal medyada sık sık yalan ve yanlış içerik paylaşılıyor. Bunlar kontrol edilmeden paylaşıldığı için kısa sürede çok geniş kitlelere yayılıyor. Başta siyasetçiler olmak üzere gazeteci ve akademisyenlerin de yalan veya yanlış içerikleri kontrol etmeden paylaştığı görülüyor. Teyit ve Doğruluk Payı gibi doğrulama platformları bu konuda çalışmalar yapıyor. Anadolu Ajansı ve İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyon Mücadele Merkezi de doğrulama faaliyetleri gerçekleştiriyor.

AB’de dijital güvenlik becerisi yüzde 70 iken Türkiye’de yüzde 53.

Zirvede yine Nordik ülkeleri ve Hollanda var. Türkiye’den daha kötü olan ülkeler ise Romanya, Bulgaristan ve Sırbistan.

Türkiye’de telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık olayları ise dijital güvenlik becerisinin yetersizliği nedeniyle sık sık gündeme geliyor.