Türkiye, Google'dan 10 yılda 90 bin içeriği kaldırmasını istedi

İnternet güvenlik firması Surfshark’ın son yayınladığı rapora göre, Türk devlet kurumları son 10 yılda Google’dan 18 bin 900 defa talepte bulundu.

150 ülkeyi kapsayan araştırmada Türkiye, Google’a en fazla içerik kaldırılması başvurusunda bulunan 4’üncü ülke oldu.

İlk sırada Rusya var

Son 10 yılda en fazla talepse Rusya’dan geldi. Rusya, Google’a toplam 215 bin ayrı içerik kaldırma başvurusunda bulundu. Rusya’nın içerik kaldırma başvuruları tüm ülkelerin içerik kaldırma taleplerinin yüzde 85’ini oluşturdu.

Rusya’yı, Kuzey Kore izledi. Kuzey Kore, 10 yılda Google’a 27 bin içerik kaldırılması başvurusunda bulundu. Kuzey Kore’nin ardından 20 bin içerik kaldırılma talebi ile Hindistan üçüncü sırada yer aldı.

Dördüncü sırada ise Türkiye var. Türkiye, Google’a 10 yılda 19 bin farklı başvuruda bulunarak, toplam 90 bin 400 bin internet sayfası veiçeriğinin kaldırılmasını talep etti.

Türkiye, son on yılda günde ortalama 5 internet içeriğinin kaldırılmasını istedi. Türkiye’nin içerik kaldırma talepleri araştırmaya söz konusu olan 150 ülkenin başvurularının yüzde 5’ini oluşturdu.

Türkiye’nin Google’a içerik kaldırma başvurularını mahkemeler ve devlet kurumları aracılığıyla düzenli olarak yaptığı, içerik kaldırılması taleplerinin, yerel kanunların ihlali yönündeki mahkeme kararlarına dayandırılarak yapıldığı, ayrıca sıklıkla Google'dan hakaret, gizlilik veya siyasi nedenlerle içeriği kaldırmasını istediği belirtildi.

Surfshark'ın son araştırmasında, Türkiye'nin içerik kaldırması için Google’a yaptığı başvurularda en çok üç gerekçenin öne çıktığı belirtildi. Buna göre, en çok belirtilen gerekçe ‘hakaret’ oldu.

Türkiye’nin Google’a yaptığı içerik kaldırma başvurularının yüzde 40,1’inin gerekçesi, ‘iftira ve itibarı zedeleyen hakaret.’

Türkiye’de bireysel kullanıcının mahremiyetinin veya kişisel bilgilerinin ve gizliliğin ihlal edildiği gerekçesi, başvuruların yüzde 18,2’sini oluşturdu. Pornografik olmayan ancak çıplaklıkla ilgili yasaları ihlal edebilecek müstehcen içerik taşıdığı iddiaları, başvuruların yüzde 13,7’sine denk geldi.

En çok başvuruyu ‘Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ yaptı

Raporda 2019 yılından bu yana, Türkiye'de Google'dan içerik kaldırması yönünde en çok talepte bulunan ilk 3 kuruluşun başında, Google'a karşı alınmış olan mahkeme kararlarıyla, ‘Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ olduğu kaydedildi.

Yunanistan ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin, son 10 yılda Google'a 82 kat daha fazla içerik kaldırma başvurusunda bulunduğu belirtildi. Bu taleplerin çoğunun 7 bin 700 başvuruyla YouTube videoları, 3 bin 900 başvuruyla internet araması ve 3 bin 700 başvuruyla ‘blogger’ içerikleri olduğu belirtildi.

VOA'nın söz konusu rapordan derlediği bilgilere göre, 2021 yılı ile karşılaştırıldığında 2022 yılında Türk hükümeti tarafından Google'a yüzde 22 oranında daha fazla başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Türkiye’nin 2022 yılında yaptığı içerik kaldırma başvurularının, son 10 yıldaki tüm ülkeler tarafından yapılan içerik kaldırma başvurularının toplamda yüzde 14'ünü oluşturduğu kaydedildi.

Raporda, hükümetlerin Google’dan içerik kaldırması taleplerinin arttığı belirtildi.

Son 10 yılda dünya genelindeki başvuru sayısının yaklaşık 13 kat arttığı, bu konudaki taleplerin yıllık 7 binden 91 bine çıktığı raporda yer aldı.

“Ulusal güvenlik’’ Google’a yapılan içerik kaldırılma başvurularında, hükümetler tarafından en sık belirtilen gerekçe olarak öne çıktı.