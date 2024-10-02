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Türkiye pazarına da girmişti. Çinli teknoloji devine darbe! Telefon satışları apar topar durduruldu

Akıllı telefon satışlarında ivme yakalayan Çinli teknoloji devi, Almanya’daki satışlarını durdurma kararı aldı. Avrupa’ya yönelik girişimlerinde büyük gelişme kaydeden OnePlus, yeni bir davanın kurbanı oldu. İşte detaylar…

Okan Güleş
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Türkiye pazarına da girmişti. Çinli teknoloji devine darbe! Telefon satışları apar topar durduruldu
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Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden OnePlus, Çin’deki başarılı gidişatını Avrupa’da da sürdürüyor.

Yıl içerisinde birçok ülkeye giriş yapan firma, geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarında da iddialı modelleriyle giriş yapmıştı. Avrupa pazarlarına yönelik daha güçlü adımlar atan OnePlus, Almanya’da yeni bir patent ihlali nedeniyle satışlarını durdurmak zorunda kaldı.

ONEPLUS, ALMANYA SATIŞLARINI ASKIYA ALDI

Çinli akıllı telefon üreticisi için Almanya’da dikkat çeken karar verildi. Henüz geçtiğimiz aylarda Almanya’ya giriş yapan OnePlus’ın akıllı telefon satışları askıya alındı.

Androidauthority.com’un aktardığına göre satışlarnda ivme yakalayan OnePlus, devam eden bir patent anlaşmazlığı nedeniyle telefon satışlarını bir kez daha durdurmak zorunda kaldı. Daha önce Nokia ile bir anlaşmazlık yaşayan Çinli firma, ocak ayında sorunu çözerken, şimdi ise bir anlaşmazlık da InterDigital’den geldi.

Aktarılanlara göre 5G dahil mobil iletişim teknoloji alanında kritik patentlere sahip olan InterDigital, OnePlus’a patent ihlali davası açtı. Bu davanın açılmasıyla birlikte Çinli teknoloji devi Almanya’daki satışlarını askıya almak zorunda kaldı.

İki firma arasındaki patent sorunu ne zaman çözülür bilinmez ancak, yaşanan bu hengame, şirketin yeni tanıtılmaya hazırlandığı olan OnePlus 13 modeli için de tehlike çanlarını çalmaya başladı.

ONEPLUS’TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan davadan büyük darbe alan OnePlus, konuya ilişkin şu açıklamara yer verdi:

‘’OnePlus, fikri mülkiyet haklarına ve sektörde inovasyonu teşvik etmek için gerekli olan standart temel patentlere adil erişime büyük değer vermektedir. InterDigital ile görüşmeye devam edeceğiz ve bu konuyu dostane bir şekilde çözüme kavuşturmak istiyoruz. Bu arada, Avrupa'daki kararlılığımız değişmedi ve kullanıcılarımıza mükemmel ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz.’’

Kaynak: AndroidAuthority
Derleme: ekonomim.com

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