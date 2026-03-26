Türkiye, Starlink ve Amazon Leo için pazarlık masasına oturdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, SpaceX ve Amazon gibi firmalarla alçak yörünge uydu sistemlerinin Türkiye'de hizmet verebilmesi için gerekli olan regülasyon ve güvenlik şartlarını görüştüklerini açıkladı.

Türkiye'nin alçak yörünge uydularına (LEO) yönelik çalışmalarına değinen Sayan, "SpaceX firmasının Starlink'i, Amazon'un Kuiper'ı (Amazon Leo) başta olmak üzere bu firmalarla fuar çerçevesinde görüşmelerimizi yaptık. Bunların sistemlerinin Türkiye'de ne tür regülasyonlara tabi olmaları gerektiği, güvenlikle ilgili gereksinimlerimiz, bu konuda bilgilendirmeleri yaptık. Onların bizim başta güvenlik olmak üzere bu regülasyonlara uyum sağlamaları durumunda bir yol haritası sunulabileceği konusunda görüşmelerimizi yaptık ve devam ediyoruz." diye konuştu.

Sayan ayrıca "Birçok uydu projesinde ortaklıklarımız ve yeni uydu projelerinin de özellikle yerli ve milli olarak üretimi söz konusu. Önümüzdeki dönemde bunların altyapısını global üreticilerle, yerli uydu ekosistemindeki firmalarla planlarını yapıyoruz" dedi.