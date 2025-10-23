Türkiye Teknoloji ve Girişimcilik Ekosistemi Webrazzi Summit 2025’te buluştu

Bu yıl 16’ncısı düzenlenen ve Türkiye’nin en etkili teknoloji ve girişimcilik konferansı olan Webrazzi Summit 2025, Wyndham Grand İstanbul Levent’te gerçekleşti. Açılış konuşmasını Webrazzi Kurucu ve CEO’su Arda Kutsal’ın yaptığı etkinlikte, alanında uzman yerli ve yabancı konuşmacılar, teknoloji ve girişimcilik dünyasındaki en güncel gelişmeleri katılımcılarla paylaştı. Webrazzi Summit 2025, yapay zekadan e-ticaretin geleceğine, fintech’ten dijital pazarlamaya ve sürdürülebilirliğe kadar pek çok konuyu kapsayan programıyla, 2025’in öne çıkan trendlerini ve 2026’nın gündemini katılımcılarla buluşturan eşsiz bir platform sundu.

Beş farklı salonda eş zamanlı olarak gerçekleşen oturumlarda, birbirinden ilgi çekici paneller, sunumlar ve workshop’lar yer aldı. Sabah saatlerinde başlayan Webrazzi Summit 2025, networking’e imkan tanıyan kahve molaları ve öğle yemeğiyle devam ederken; fuaye alanında katılımcılara şirketleri ve girişimcileri yakından tanıma fırsatı sundu.

Kutsal: Webrazzi Summit, ekosistemin buluşma noktası olmaya güçlenerek devam ediyor

Açılış konuşmasını yapan Webrazzi Kurucu ve CEO'su Arda Kutsal, “Webrazzi Summit 2025, Türkiye teknoloji ve girişimcilik ekosisteminin buluşma noktası olarak bu yıl da yüksek bir enerjiyle sektördeki tüm paydaşları bir araya getirdi. Bugün size İş Portföy iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Webrazzi GSYF’den bahsetmek istiyorum. SPK onayını alarak ilk yatırımı, AI-native altyapı görünürlüğü, incident response ve on-call management platformu Parny’ye yaptık. Fon kapsamında yapılacak yatırımlar, İş Portföy ve Webrazzi’nin deneyimli ekipleri tarafından belirleniyor. GSYF özelinde 2. yatırımımızı da gerçekleştirdik yakında duyuracağız. Önümüzdeki süreçte yapay zekadan SaaS’a, biotech’ten fintech’e kadar pek çok dikeyde yüksek potansiyelli teknoloji girişimlerine yatırım yapacağız” dedi.

Tech.eu Summit London 2026 tarihleri açıklandı

Kutsal ayrıca Webrazzi Grup şirketlerinden Londra merkezli Tech.eu ile her yıl Londra’da düzenlenen etkinliğin detaylarını paylaştı. Tech.eu Summit London 2026, 21–22 Nisan tarihlerinde Londra’nın prestijli etkinlik lokasyonlarından biri olan The Queen Elizabeth II Centre’da gerçekleşecek.

Invest Salonu yatırım dünyasının buluşma noktası oldu

Yatırımcı odaklı içeriği ve konuşmacılarıyla öne çıkan Invest Salonu, bu yıl da Webrazzi Summit’in en çok ilgi gören alanlarından biri oldu. Yatırımcılar, benzer hedeflere sahip ortaklarla tanışma, deneyim paylaşma ve fonlarına yeni yatırımcılar kazandırma fırsatı yakaladı. Ekosistemin önde gelen yatırım fonları, melek yatırımcılar ve girişim sermayesi temsilcileri, farklı sektörlerden girişimlerle bir araya gelerek Türkiye’nin yatırım ekosistemine dair güncel trendleri değerlendirdi.

Startup Lounge’ta geleceğin şirketleri sahne aldı

Girişimciler için önemli bir buluşma noktası haline gelen Startup Lounge’ta, gelecek vadeden 40 girişim yer aldı. Yenilikçi fikirleri ve iş modelleriyle öne çıkan ekipler, katılımcılarla bir araya gelerek ürün ve hizmetlerini tanıttı. Startup Lounge, dijital dünyanın geleceğini şekillendiren bu girişimlere görünürlük kazandırırken; onları potansiyel yatırımcılar ve stratejik iş ortaklarıyla buluşturdu.

Startup Stage, girişimcilik hikayelerini tanıttı

Etkinliğin en dinamik bölümlerinden biri olan Startup Stage’de girişimciler, sahneye çıkarak kendilerini ve iş fikirlerini anlattı. Katılımcılar, bu oturumlar sayesinde girişimlerin vizyonlarını yakından dinleme ve doğrudan etkileşim kurma fırsatı buldu. Startup Stage, Türkiye’nin girişimcilik ekosistemindeki yeni sesleri görünür kılarak Webrazzi Summit 2025’in en ilham verici alanlarından biri oldu.

Ekosistemin güçlü oyuncuları etkinlikte bir araya geldi

Etkinlik Türkiye İş Bankası, ANDX, Garanti BBVA Kripto, Papara, Sipay,Turkcell, Hungarian Innovation Agency, MetropolCard, Trendyol, ICAAN, Migros Hemen ve TAB Gıda sponsorluğunda gerçekleşti. Startup Lounge alanı ise İTÜ ARI Teknokent, Lonca Girişimcilik Merkezi, THK & Orion Tekmer ve Workup By Türkiye İş Bankası, iş birliğiyle katılımcılara sunuldu. Etkinliğe ayrıca Nurus destek verirken, medya partnerleri BİG Media & Technology, Brandfocus, Karnaval Medya Grubu ve Oksijen olarak yer aldı.