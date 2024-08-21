Türkiye videolu oyunlar sektörü 2024’ün ilk yarısında yüzde 133 büyüdü

Video oyunları pazarının ayrıntılı bir şekilde ele alındığı 2024 Türkiye Videolu Oyunlar Sektörü Raporu’nun ilk çeyreğine ilişkin verileri yayımlandı. 0 Ping ve Games From Turkey tarafından hazırlanan ve Türk video oyun sektörüne dair önemli datalar ve analizlerin yer aldığı rapora göre özellikle son iki yıldır sektördeki dikkat çekici canlanma var ve bu durum girişimciler açısından üretkenliğe de yansımaya başladı. Mobil oyun sektöründe yavaşlayan Hyper-Casual dalgası sonunda gelen küçülme ve kapanmaların ardından oyun geliştiricilerinin büyük bir kısmının PC ve bağımsız oyun geliştirmeye yöneldi.

2024 Türkiye Videolu Oyunlar Sektörü Raporu verileri göre, Ocak-Haziran 2024 döneminde 44 oyun yayınlandı ve yılın geri kalanı içinde 40 oyunun daha pazara çıkış yapması bekleniyor. Bunun yanı sıra 26 tane oyun yakında piyasaya çıkması öngörülüyor. Rakamlar, 2023 yılında toplam 36 oyunun yayınlandığı pazarda, 2024 yılın ilk yarısında oyun sayısı bakımından ciddi bir sıçrama yaşanarak yüzde 133 oranında artış yaşandığını gösteriyor.

Simülasyon ve korku oyunlarına ilgi yoğun

Türk oyun geliştiriciler için tür dağılımı, mobil endüstriden geçişlerle gelen belirgin bir kaymayı da yansıtıyor. Analiz edilen 84 oyundan 15'i simülasyon oyunu olması, mobil oyunlardan gelen “Casual” trendinde oyun üreten ekiplerin yönelimlerinin buraya yansıdığını gösteriyor. Başka bir popüler tür olan ve son 3 yılda Vampire Survivors’ın parlamasının etkisiyle bu türe dahil 2000’den fazla oyununun üretildiği “Bullet Hell” kategorisindeki oyunlar, Türk geliştiriciler için en popüler türler arasında ikinci sırada yer aldı. Geliştirilmesi kolay ve yüksek oyun saati ortalamasına sahip olması nedeniyle oyun geliştiriciler bu alana daha çok yoğunlaşıyor. Yanı sıra Türk oyun geliştiriciler arasında favori türlerinden biri olan korku oyunları da popülerliğini korumayı sürdürüyor.

2-4 kişilik ekipler oyun üretiyor

Türk oyun endüstrisi, küçük ve orta ölçekli stüdyoların yoğun olduğu ve birçok geliştiricinin daha kompakt ekiplerde çalıştığı bir pazar konumunda yer alıyor. Küçük ekipler ağırlıklı olarak 2-4 kişilik ekiplerden oluşurken oyun geliştirme stüdyoların yüzde 32'sini oluşturuyor. Daha büyük ekipler 20 ve daha fazla kişiden oluşurken daha karmaşık, yüksek kaliteli oyun geliştirme potansiyeli ile daha iddialı projeler için yapılan yatırımları temsil ediyor. Türk oyun endüstrisinde ağırlıklı olarak geliştiriclerin oyunlarını kendilerinin yayınlamayı seçtiğini görülüyor. Oyunlarını kendileri yayınlamayı seçen ekipler, toplam geliştiricilerin yüzde 73'ünden fazlasını oluşturuyor. Bu durum aynı zamanda yıl içinde oyun yayınlayan birçok geliştiricinin piyasaya deneyim kazanmak amacıyla girdiği, kârlılığı ikinci plana bıraktığı şeklinde de okunabilir. Aynı zamanda birçok mobil geliştiricinin mevcut alanlarını terk etmeden, PC tarafındaki portföylerine yeni projeler eklemeye başladığını da görülüyor. Publisherlar ile çalışmayı seçen oyunların arasından bazılarının da, Daedalic, Camlann ve PlayWay gibi tüm dünyada çalışan global anlamda popüler yayıncıların portföylerinde yer aldığını görülüyor.

Tecrübe ve yönlendirme eksikliği var

Rapor, Türk oyun endüstrisinin global alanda orta/büyük çaplı operasyonlar yürüten yayıncıların bölgedeki varlığının azlığı nedeniyle önemli bazı tecrübe ve yönlendirme eksikliğine sahip olunduğuna işaret ediyor. Rapor, küresel olarak başarılı oyunların sayısındaki hızlı artışa dikkat çekiyor. On bin satış birimini aşan oyunların sayısındaki artış, geliştiricilerin ve yatırımcıların ekonomik olarak iştahını ve istekliliğini arttırıyor ve aynı zamanda bu alana girmeyi düşünen girişimcilere doğru bir yaklaşımla oyunların ekonomik olarak sürdürülebilir bir yol izleyebileceğini gösteren önemli veriler sunuyor.

Oyun türlerinin artan çeşitliliği ve genç geliştiricilerin farklı trendleri deneme konusundaki istekliliği kendini açıkça gösteriyor. Yalnızca yerel pazara odaklanmak yerine küresel satış hedefleri olan oyunların ortaya çıkışı, PC/Konsol oyun geliştirme konusunda sosyal medyada insanların artan ilgisi ve oyunlara yönelik B2C ve B2B etkinliklerin sayısının artışı, endüstrinin büyümesindeki göstergeler olarak okunuyor.

2024 Türkiye Videolu Oyunlar Sektörü Raporu’nda öne çıkan başlıklar şu şekilde sıralanıyor;

Oyunların çıkış durumu, erken erişim ve tam çıkışlar arasında eşit bir bölünme göstererek yüzde 50’lik bir dağılıma sahip:

Erken Erişim: 22

Tam Çıkışlar: 22

Oyun başına düşen inceleme sayısı, yukarıdaki datayla birlikte okunması gereken bir diğer nokta:

50'den az inceleme: 23 oyun

50-250 inceleme: 9 oyun

250-1000 inceleme: 8 oyun

1000-5000 inceleme: 2 oyun

5000+ inceleme: 2 oyun

1000'den fazla incelemeye sahip oyunlar hariç, 2024'te yayınlanan Türk video oyunları için oyun başına ortalama inceleme sayısı yaklaşık 173. Bu rakamın oyun sektöründe genel intibayı oluşturmak adına gerekli inceleme ortalaması için bir miktar düşük kaldığı görülüyor.

Dice & Fold ve New Cycle gibi iki popüler Türk oyununu listeye dahil edildiğinde ortalama ise bu ortalama 307'ye yükseliyor. Son olarak yüksek satış rakamları yakalayan, Anomaly Agent ve Supermarket Simulator'ı dahil edildiğinde bu ortalama 521'e çıkıyor

Türk oyunlarının fiyatlandırması, stratejik pazar konumlandırmasını yansıtarak bölgelere göre değişim gösteriyor:

ABD bölgesindeki ortalama fiyatlandırma: 9.21 $

MENA bölgesindeki ortalama fiyatlandırma: 4.39 $