Türkiye yapay zekâyı çok sevdi!

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Yapay zekâ araçlarına yönelik internet trafiği 2025'te hızla artarken, bu araçların web sitelerini en çok ziyaret eden ülkeler de belli oldu. AITools.xyz tarafından derlenen ve 9.500'den fazla yapay zekâ aracına ilişkin Semrush ve Ahrefs trafik tahminlerini kullanan verilere göre, AI araçları 2025'te dünya genelinde 125,7 milyar web ziyareti aldı.

Toplam ziyaret sayısı bir önceki yıla göre yüzde 46 arttı. Sıralama, ülkelerdeki kullanıcı sayısını değil, yapay zekâ aracı internet sitelerine yapılan ziyaretlerin toplamını gösteriyor. Aynı kişinin birden fazla ziyareti sayılabildiği gibi farklı yapay zekâ araçlarına yapılan ziyaretler de ayrı ayrı hesaplanıyor. Mobil uygulamalardaki oturumlar ise veri setine dahil edilmiyor.

ABD açık ara ilk sırada

ABD, 26,92 milyar AI aracı web sitesi ziyaretiyle dünya sıralamasının zirvesinde bulunuyor. Bu rakam küresel toplam ziyaretlerin yüzde 21,4'üne karşılık geliyor.

Hindistan 11,96 milyar ziyaret ve yüzde 9,5 payla ikinci, Brezilya ise 7,02 milyar ziyaret ve yüzde 5,6 payla üçüncü sırada yer alıyor. ABD, Hindistan, Brezilya ve Almanya'nın toplamından daha fazla AI aracı web sitesi ziyareti gerçekleştirdi.

Almanya 4,57 milyar ziyaretle dördüncü, Birleşik Krallık 3,84 milyarla beşinci sırada bulunuyor.

Türkiye 1,92 milyar ziyaretle 19. sırada

Türkiye, 2025 yılında yapay zekâ aracı internet sitelerine 1,92 milyar ziyaret gerçekleştirerek listede 19. sırada yer aldı. Türkiye'nin küresel AI aracı web sitesi trafiğindeki payı yüzde 1,5 olarak hesaplandı.

Türkiye; Güney Kore, Avustralya ve Rusya'nın ardından, Polonya'nın önünde bulunuyor.

Çin ise 2,42 milyar ziyaretle 15. sırada yer alıyor. Ancak Çin'in sıralamadaki konumu değerlendirilirken veri setinin yalnızca web sitesi ziyaretlerini kapsadığı, mobil uygulama kullanımını içermediği dikkate alınıyor. Bu nedenle özellikle mobil uygulamaların yoğun kullanıldığı pazarlarda toplam yapay zekâ kullanımını tam olarak yansıtmayabilir.

İşte yapay zekâ araçlarını en çok kullanan ilk 25 ülke

Sıra Ülke AI araç sitesi ziyareti Küresel pay 1 ABD 26,92 milyar %21,4 2 Hindistan 11,96 milyar %9,5 3 Brezilya 7,02 milyar %5,6 4 Almanya 4,57 milyar %3,6 5 Birleşik Krallık 3,84 milyar %3,1 6 Endonezya 3,66 milyar %2,9 7 Fransa 3,42 milyar %2,7 8 Japonya 3,29 milyar %2,6 9 Kanada 2,96 milyar %2,4 10 Filipinler 2,93 milyar %2,3 11 Meksika 2,78 milyar %2,2 12 Vietnam 2,67 milyar %2,1 13 İtalya 2,56 milyar %2,0 14 İspanya 2,54 milyar %2,0 15 Çin 2,42 milyar %1,9 16 Rusya 2,38 milyar %1,9 17 Avustralya 2,29 milyar %1,8 18 Güney Kore 2,26 milyar %1,8 19 Türkiye 1,92 milyar %1,5 20 Polonya 1,80 milyar %1,4 21 Kolombiya 1,77 milyar %1,4 22 Pakistan 1,76 milyar %1,4 23 Hollanda 1,66 milyar %1,3 24 Tayland 1,50 milyar %1,2 25 Malezya 1,35 milyar %1,1

Kaynak: AITools.xyz; Semrush ve Ahrefs trafik tahminleri.

İlk üç ülke küresel trafiğin yüzde 36,5'ini oluşturuyor

ABD, Hindistan ve Brezilya'nın toplam AI aracı web sitesi ziyaretleri 45,9 milyar seviyesine ulaşıyor. Bu üç ülkenin toplamı, 2025'te dünya genelindeki 125,7 milyar ziyaretin yaklaşık yüzde 36,5'ini oluşturuyor.

Sıralamada özellikle Güneydoğu Asya ülkelerinin dikkat çekici konumu öne çıkıyor. Endonezya 3,66 milyar ziyaretle altıncı, Filipinler 2,93 milyar ziyaretle 10'uncu, Vietnam 2,67 milyar ziyaretle 12'nci sırada bulunuyor.

Veriler, yapay zekâ araçlarının web kullanımının ülkeler arasında oldukça farklılaştığını gösterirken, sıralamanın toplam web sitesi trafiğini ölçtüğü ve bu nedenle kişi başına kullanım ya da nüfusa göre AI benimseme oranı anlamına gelmediği belirtiliyor.