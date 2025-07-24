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Türkiye’de 5G dönemi başlıyor: İhale Ağustos ayında, ilk sinyal 2026’da

Türkiye, internetle tanışmasının 32. yılında önemli bir adım atıyor. Ağustos ayında 5G ihalesi yapılacak, ilk sinyalin ise 2026 yılında verilmesi planlanıyor. Peki, 5G ile internet hızı ne kadar artacak? 4.5G ile 5G arasındaki farklar neler? İşte detaylar...

Haber Merkezi
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Türkiye’de 5G dönemi başlıyor: İhale Ağustos ayında, ilk sinyal 2026’da
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Türkiye, 2016 yılında 4G teknolojisini kullanıma sundu ve şimdi 5G'ye geçiş için hazırlık yapıyor. Ağustos ayında gerçekleştirilecek ihale sürecinin ardından, 2026 yılında ilk 5G sinyalinin alınması hedefleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesinin ağustos ayında gerçekleştirilmesini planladıklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "2026 yılı içinde ilk sinyali almayı hedefliyoruz. İlk aşamada tüm ülkeyi kapsamak yerine, öncelikle yoğun nüfuslu illerde hizmet verilecek ve 4.5G’de olduğu gibi aşamalı bir yaygınlaştırma programı izlenecek" dedi. 

Sputnik'den Zeynep Gökalp'in haberine göre 5G teknolojisiyle gerçek şebekelerde saniyede 4.7 gigabit hıza, laboratuvar ortamında ise saniyede 7.5 gigabit hıza ulaşıldı. Yani 5G, 4.5G'den yaklaşık 10 kat daha hızlı olacak.

Türkiye'de 5G kullanılıyor mu?

5G teknolojisi, Türkiye’de başta İstanbul Havalimanı olmak üzere 34 farklı noktada test amaçlı uygulanıyor.

Mobil Teknoloji Gelişimi Zaman Çizelgesi:

1991 – 1G: Türkiye, araç telefonları aracılığıyla 1G teknolojisiyle tanıştı.

1993: Türkiye, internet kullanmaya başladı.

1994 – 2G: Veri aktarımı ve SMS gönderimine olanak sağlayan 2G kullanılmaya başlandı. 23 Şubat’ta ilk cep telefonu görüşmesi gerçekleşti.

2009 – 3G: 3G’ye geçildi.

2011 – 4G: Dünya 4G ile tanıştı.

Türkiye ne zaman 4.5 G'ye geçti?

2016 – 4.5G: Türkiye, 1 Nisan’da mobil cihazlarda internet hızını 10 kat artıran 4,5G’yi kullanmaya başladı.

Mobil abonelik ve teknoloji uyumluluk verileri:

Toplam mobil abone sayısı: 94.5 milyon

4,5G’ye abone olan: 87.5 milyon

Cihazı ve SIM kartı 4,5G hizmetine uygun olan abone sayısı (Eylül 2024): 72.5 milyon

4,5G uyumlu cihaz sayısı: 75.3 milyon

5G Teknolojisi: 5G teknolojisi, 4.5G’den 10 kat daha hızlı internet ve daha düşük gecikme süresi sunacak. Hizmetin gelecek yıl sunulması planlanıyor.

12 Nisan 1993’te TÜBİTAK ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) iş birliği ile başlatılan TR-NET projesi kapsamında 64 Kbps kapasiteli bir kiralık hat kullanılarak ODTÜ ile ABD’deki Ulusal Bilim Vakfı Ağı (NSFNet) arasında ilk internet bağlantısı kuruldu.

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