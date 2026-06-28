Türkiye'de internet pahalı mı? Küresel fiyatlar açıklandı!

Dünya genelinde internete erişim maliyeti, ülkelerin dijital pazar büyüklüğüne ve coğrafi konumlarının getirdiği zorluklara göre yüzlerce kat değişiklik gösterebiliyor. Küresel pazarın en pahalı kanadını incelediğimizde, okyanus aşırı ada ülkeleri, dışa kapalı pazarlar ve altyapı kurulum maliyetlerinin astronomik olduğu bölgeler öne çıkıyor. Rekabetin az, dışa bağımlılığın fazla olduğu bu coğrafyalarda kullanıcılar standart bir ev interneti için her ay yüzlerce dolar ödemek zorunda kalıyor.

Aylık ortalama sabit geniş bant internet abonelik bedeli baz alındığında, dünyanın en yüksek faturalarını ödeyen 25 ülkenin eksiksiz sıralaması şöyle:

Sıra Ülke Ortalama Aylık Maliyet (Abonelik / USD) 1 Wallis ve Futuna $373.88 2 Türkmenistan $286.24 3 Turks ve Caicos Adaları $252.00 4 Saint Barthélemy $207.26 5 Esvatini $193.31 6 Suriye $189.92 7 Burundi $186.46 8 Komorlar $175.12 9 Cayman Adaları $167.39 10 Virjin Adaları (İngiliz) $155.00 11 Bermuda $150.00 12 Kongo Cumhuriyeti $136.54 13 Seyşelles $134.30 14 Doğu Timor $124.50 15 Curaçao $121.96 16 Vanuatu $117.38 17 Guam $115.00 18 Falkland Adaları $112.73 19 Grönland $111.45 20 Virjin Adaları (ABD) $110.00 21 Anguilla $108.29 22 Mozambik $108.22 23 Birleşik Arap Emirlikleri $105.92 24 İzlanda $105.08 25 Kuzey Mariana Adaları $104.99

Yoğun altyapı ve pazar rekabeti fiyatları sıfırlıyor

Listenin diğer ucunda ise yerel para birimlerinin küresel pariteler karşısındaki durumu, devletlerin dijitalleşme sübvansiyonları ya da servis sağlayıcılar arasında yaşanan yoğun fiber-optik altyapı rekabeti sayesinde interneti oldukça erişilebilir fiyatlara sunan ülkeler yer alıyor. Özellikle Doğu Avrupa ve belirli Asya ülkeleri, hem yüksek hız kapasiteleri hem de bütçe dostu paketleriyle dijital dünyada öne çıkıyor.

Aylık ortalama geniş bant internet abonelik bedelinin en düşük olduğu 25 ülkenin tam sıralaması şöyle:

Sıra Ülke Ortalama Aylık Maliyet (Abonelik / USD) 1 İran $2.61 2 Ukrayna $5.35 3 Etiyopya $6.46 4 Bangladeş $7.38 5 Moğolistan $7.41 6 Vietnam $7.90 7 Moldova $8.20 8 Romanya $8.60 9 Mısır $9.10 10 Nepal $9.40 11 Kazakistan $9.80 12 Özbekistan $10.20 13 Kırgızistan $10.40 14 Sri Lanka $10.70 15 Kuzey Makedonya $10.90 16 Belarus $11.10 17 Pakistan $11.20 18 Hindistan $11.50 19 Arjantin $11.60 20 Sudan $11.90 21 Fas $15.66 22 Pakistan $15.96 23 Papua Yeni Gine $17.30 24 Litvanya $17.75 25 Türkiye $17.76

Küresel internet pazarındaki bu devasa fiyat makasında Türkiye’nin durumu aboneler ve ekonomi çevreleri tarafından yakından takip ediliyor. Genişleyen fiber optik ağ yatırımları, servis sağlayıcıların pazardan pay kapma yarışı ve döviz kuru dinamikleri bir araya geldiğinde; Türkiye’deki sabit internet fiyatları dünya genelindeki ortalama abonelik maliyetlerinin oldukça altında bir çizgi izliyor.

Ada ülkelerinin veya altyapı sıkıntısı çeken bölgelerin aylık 100 ila 370 doları bulan astronomik faturalarından tamamen uzak bir konumda yer alan Türkiye, aylık 17,76 Dolar seviyesindeki ortalama abonelik maliyetiyle küresel ölçekte en ucuz internet sağlayan pazarların hemen sınırında yer alıyor. Bu durum, Türkiye'deki kullanıcıların dünya geneline kıyasla dijital dünyaya çok daha erişilebilir ve rekabetçi maliyetlerle bağlanabildiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.