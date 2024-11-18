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Türkiye’de yasaklı olan Roblox kısıtlamaları artırdı

Roblox, ebeveynler için takip ve kontrol paneli sunmaya hazırlanırken, yeni güncellemede 13 yaş altındaki çocuklar, oyun dışındaki sohbet özelliklerine erişemezken, 9 yaş altı kullanıcılar da hafif içeriklere erişebilecek.

Haber Merkezi
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Türkiye’de yasaklı olan Roblox kısıtlamaları artırdı
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Türkiye'de erişim engelli olan oyun platformu Roblox, uygunsuz içeriklerine yönelik tepkiler sonrası, ebeveynlere yönelik çocukların aktivitelerini takip etme imkânı sunarken, küçük kullanıcıların da şiddet, kaba sözler ve korkutucu öğeler barındıran içeriklere erişimini sınırlandırıyor.

Ebeveynlere kontrol paneli, küçük yaş grubuna sınırlama

Roblox ebeveynlere yönelik, çocuklarının etkileşimde bulunduğu kişileri, platformda harcadıkları süreyi, yaş kaydının doğru olup olmadığını kontrol edebilecekleri bir panel sunmaya hazırlanıyor.

Platform, 9 yaş altındaki kullanıcılar için sadece "hafif" derecelendirmede olan oyunları sunarken, "orta" dereceli içeriklere de ebeveyn onayıyla erişilebilecekler.

13 yaş altındaki çocukların sohbet özelliklerine erişmesi engellenecek.

Türkiye’de yasaklı

Roblox’un, dünya çapında 90 milyon günlük kullanıcısı bulunurken, 6 milyon oyun içeriği mevcut.

Şirket, çocukları platformdan çekmeye çalışan mesajları tespit etmek için otomatik yazılımlar kullanıyor.

Roblox’a Türkiye’de Ağustos 2024’te erişim gelmişti. Halen yasaklı bulunuyor.

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