Türkiye'nin, Ay'a göndereceği uzay aracının detayları açıklandı

TUA'nın sosyal medya hesabından, Ajansın 4'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yapıldı. Uzay aracı görselinin yer aldığı paylaşımda, yönlendirilebilir güneş paneli, S-Bant alıcı ve verici yama antenler, sabit güneş paneli, yardımcı itki motorları, ana itki motorları, yıldızizler, yönlendirilebilir X-Bant anteni, yüksek çözünürlüklü kamera gibi bileşenler gösterildi. TUA'dan edinilen bilgiye göre, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) tarafından tasarlanan uzay aracı iki ayrı modülden oluşacak.

Platform modülü, hem Ay'a ulaşmak için gereken ateşlemelerin yapılması hem de Ay'a ulaştıktan sonra gerçekleştirilecek seyrüsefer, görüntüleme ve bilimsel veri toplama gibi görevlerin yerine getirilmesi için gereken çeşitli alt sistemleri barındırıyor. Bunlar, uzay aracı veri kotarma, haberleşme, güç ve yönelim ve yörünge kontrol alt sistemlerinden oluşuyor. Tüm bu alt sistemlerle aracın uçuş ve komuta kontrol yazılımları TÜBİTAK UZAY tarafından geliştiriliyor. Aracın seyrüsefer sistemleri kapsamında araç yüzeylerinde birçok algılayıcı sistem de bulunacak. Bunlardan yıldızizler, yıldızların fotoğraflarını çekip hafızasındaki haritayla karşılaştırarak aracın hangi yöne baktığını belirleyecek. Yüksek çözünürlüklü kamerayla 5 kilometre genişlikte bir alandan 1 metreden daha iyi çözünürlükte görüntüler elde edilecek. Geniş açılı video kamera ile Ay'a transfer, Ay yörüngesi ve yüzeye iniş aşamaları kapsamındaki operasyonlar sırasında çeşitli videolar alınacak. Hibrit itki sistemi yörünge yükseltme görevinde kullanılarak tarihçe kazanırken çift yakıtlı kimyasal itki sistemi ile yörünge ve yönelim elde etme ateşlemeleri gerçekleştirilecek.

AYAP-2'de sabit güneş panelleri kullanılacak

Ay yörüngesindeki operasyonlar sırasında +Z yönü sürekli olarak Ay yüzeyine, X doğrultusu ise uçuş yönüne doğru bakacak. TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsünce üretilecek sabit güneş panelleri, aracın hem +X hem de -X yüzeylerinde bulunacak. Böylece bu panellerden biri sürekli güç üretebilecek. AYAP-1 görevi ile operasyonel tecrübe kazanıldıktan sonra AYAP-2 iniş aracında tamamen sabit güneş panelleri kullanılacak.

Haberleşme sistemlerini TÜBİTAK UZAY üretecek

Uzay aracında TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilecek ve S ve X bant olmak üzere iki farklı frekans bandında çalışan haberleşme sistemi bulunacak. Bunlardan S-Bant ile uzay aracı sağlık ve durum bilgileri haberleşmesi gerçekleştirilecek. Ayrıca yörünge belirleme için kullanılacak mesafe ölçümleri de bu haberleşme sistemi üzerinden yapılacak. Yine TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilecek S-Bant antenlerin huzmesinin geniş olması nedeniyle Dünya'daki yer istasyonlarını görmek için yönlendirme ihtiyacı bulunmuyor. Bu sebeple acil durumlarda da bu sistem üzerinden haberleşme sağlanacak. Yönlendirilebilir X-Bant anteniyle yüksek hacimli veriler yere aktarılırken, uzay aracı sağlık ve durum bilgileri bu sistem üzerinden alınabilecek.