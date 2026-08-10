Türkiye’nin oyun harcamaları temmuzda arttı: Mobil oyunlar öne çıktı

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Oyunfor’un yayımladığı Temmuz 2026 verilerine göre Türkiye’de oyun alışverişleri yükselişini sürdürdü. Veriler, haziran ayına kıyasla yüzde 2’lik büyümeye işaret ederken, platform tercihleri harcama dağılımında mobil oyunların ağırlığını artırdığını gösterdi.

Temmuzda mobil oyunların pazar payı yüzde 43’e çıktı. PC oyunlarının payı yüzde 33’ten yüzde 32’ye gerilerken, konsol tarafı yüzde 25 seviyesini korudu. Böylece mobil platformlar, oyun alışverişlerinde en yüksek paya sahip kategori olmayı sürdürdü.

Oyun içi satışlarda öne çıkan yapımlar arasında Valorant, PUBG Mobile, Counter-Strike 2, Garena Free Fire, Mobile Legends: Bang Bang, League of Legends, Roblox, Fortnite, World of Warcraft ve League of Legends: Wild Rift yer aldı. Mobil oyunların listede güçlü biçimde temsil edilmesi, harcama eğilimindeki değişimi destekleyen göstergelerden biri oldu.

Metin2 zirvede

Klasik MMORPG kategorisinde ise Metin2 dikkat çekti. Uzun yıllardır Türkiye’de geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan oyun, oyun içi harcamalarda zirvede yer aldı. Black Desert Online, World of Warcraft, Knight Online ve Silkroad Online da MMORPG tarafında öne çıkan diğer yapımlar arasında gösterildi.

Hediye kartı satışlarında PlayStation Hediye Kodu ilk sırada yer alırken, Apple Store, Roblox, Xbox, Steam ve Google Play hediye kodları da en çok satılan ürünler arasında sıralandı.

İllere göre dağılımda en çok oyun alışverişinin İstanbul’da gerçekleştiği belirtildi. İstanbul’u Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa takip etti. Yaş gruplarında 21-30 yaş aralığı yüzde 56 ile en yüksek payı alırken, 30 yaş ve üzeri oyuncuların payı yüzde 39, 18-21 yaş aralığının payı ise yüzde 5 olarak kaydedildi. Cinsiyet dağılımında erkek kullanıcıların payı yüzde 55, kadın kullanıcıların payı yüzde 45 oldu.