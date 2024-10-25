Türkiye'nin teknoloji kaptanları, 7. kez ödüllendirildi

Sektörlerin dijital dönüşüm içinde yer alan ya da farklı iş süreçleri için geliştirdikleri başarılı aksiyonlarını önceliklendirmek amacıyla 7. kez düzenlenen “Teknoloji Kaptanları Ödülleri”nde, “Sosyal Sorumluluk”, “Operasyonel Yetkinlik”, “Müşteri ile Etkileşim”, “Maliyet İyileştirme”, “İnovasyon” ve “Dijital Dönüşüm” olmak üzere 6 ayrı kategoride ödüller sahiplerini buldu. Tüm kategoriler için başvuran projeler, halk oylamasının ardından iş ve akademi dünyasının saygın isimlerinden oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Düzenlendiği ilk yıldan beri yarışan projelerin sahiplerine profesyonel tanınırlık, geri bildirim alma imkanı, sektördeki konumunu güçlendirme, prestij ve ağ oluşturma fırsatları sunan Teknoloji Kaptanları Ödülleri, bu yıl Bilgi Birikim Sistemleri, Iovis ve Megisty Teknoloji sponsorluğunda gerçekleştirildi.

“Yılın teknoloji kaptanı”: A. Fahri Arkan

Törende “YILIN 1. TEKNOLOJİ KAPTANI” büyük ödülünün sahibi AgeSa Hayat ve Emeklilik’ten A. Fahri Arkan oldu. A. Fahri Arkan ayrıca tüm ödül kategorilerinde farklı projeler ile ilk 3 sırada yer alıp, 7 ödülün sahibi olarak büyük bir başarıya imza attı.

YILIN 2. TEKNOLOJİ KAPLANI Assan’dan Serdar Çalışan olurken YILIN 3. TEKNOLOJİ KAPTANI ödülünü Boyner Büyük Mağazacılık’tan Cihan Yıldız ve Aras Digital’den Gökay Burak Akkuş aldı.

Dijital Dönüşüm Projesi kategori birincisi “KBOT” projesi ile Serdar Çalışkan, İnovasyon Projesi kategori birincisi ise "Boyner NOW" projesi ile Cihan Yıldız oldu. Yılın Teknoloji Kaptanı A. Fahri Arkan, "DeliverX" projesi ile Maliyet İyileştirme Projesi kategorisi ve "Engelsiz Dijital Deneyim" projesi ile Müşteri ile Etkileşim Projesi kategorisinde de birincilik ödüllerinin sahibi oldu. Operasyonel Yetkinlik Projesi kategorisinin birincilik ödülünü "Yapay Zeka Destekli Mağaza ve Entegrasyon Yönetim" projesi ile Gökay Burak Akkuş, Sosyal Sorumluluk Projesi kategorisinin birincilik ödülünü ise "Görme Engelliler Indoor Navigasyon" projesi ile Cihat Yediyıldız aldı.

Sektörün en önemli paydaşlarına platform sağlıyoruz

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan BThaber Başkanı Murat Göçe; “BThaber olarak içinde bulunduğumuz ekosistemi tanımlarsak; akademi, kamu, bilişim firmaları ve en önemli bacaklardan biri olan sektörün profesyonellerinden bahsetmemiz gerekir. Sektörün en önemli paydaşlarına bundan 7 yıl önce bir platform oluşturalım ve projelerini anlatsınlar istedik.

Kazananlar 15 bin tekil kullanıcının oyları ile belirlendi

Murat Göçe’nin açılış konuşmasının ardından söz alan Teknoloji Kaptanları Danışma Kurulu Başkanı Çağatay Sözer, şunları söyledi: “Bundan 7 yıl önce başlayan bu ödül töreninde herkesin bir kaptan olduğunu belirtmek isterim. Geçen yıl ve bu yıl tüm proje başvurularını tek tek okudum. Çok güzel ve etkilendiğim projeler var. Bu yıl inovasyonun teknoloji ile buluşmasını görebiliyoruz. Mutlaka projeleri okumanızı öneriyorum.

Bu inovasyon odaklı projeler bize yeni kapılar açabiliyor. Bazen işletme körlüğüne kapılabiliyoruz, projeler yolumuza ışık olabilir. Ciddi efor, ciddi emek sarfedilmiş projeler. Umarım herkes emeğinin karşılığını alır. 15 bin tekil kullanıcının oyları ile teknolojinin kaptanları ödüllerine kavuşuyor. Tüm kaptanları tebrik ediyorum”

Yüksek öğretimde kurumsal gelişim ve dönüşüme ihtiyaç var

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Yazılım Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Elçi, “Uzun yıllar sektörün birçok alanında çalıştım. Şu anda içinde bulunduğum yüksek öğretimde yapay zekanın neleri yapabileceği üzerinde çalışmalar yapıyorum. Yüksek öğretimde kurumsal gelişim ve dönüşüme ihtiyaç var. Bu ihtiyaçlar; sahadaki büyük veriyi yakalamak, raporlamak, işlemek ve eyleme dönüştürmek. Yapay zeka ile birlikte kurumsal verimliliğin diğer etkenlerini de sağlamak gerekiyor. Bize verilenin biraz dışına çıkmak lazım” dedi.

Megisty Teknoloji Kurucusu Adem Bilgen, “Bu organizasyonun oluşmasını çok iyi bilenlerden biriyim. Megisty olarak fabrikanızın üretim bandınızın nasıl verimlilikle çalıştığını, makinanın yeşil dönüşüme uygun çalışıp çalışmadığını, makinanın verimli çalışıp çalışmadığını yapay zeka destekli kompleks bir ürün ile ele alıyoruz. Teknoloji Kaptanları yarışmasında projesini sunan her bir insan ödül almaya layıktır” ifadesini kullandı.

Bilgi Birikim Sistemleri Genel Müdürü Bekir Alp Sayın, “Ülkemizde her gün kötü haberleri duysak da Nobel Ödülü’ne layık görülen Daron Acemoğlu bize bu ülkede iyi işlerin ortaya çıktığını da gösterdi. Yapabileceğimiz en kolay eylem işimizi iyi yapmak. Bilgi teknoloji sektörümüz, ülkemizde işlerin iyi yapılabildiği sektörlerin başında geliyor. Sanayi devrimini kaçırsak ve geç kalmış olsak da bilgi teknolojileri sektöründe yapmış olduğumuz işleri düşündüğümüzde bu geç kalmışlığı aştığımızı söyleyebiliriz. Bilgi teknolojilerini doğru kullanma ve teknoloji üretme anlamında dünyanın birçok ülkesinden önde gidiyoruz. 90 tane projenin böyle bir ödül törenine başvuruda bulunması büyük bir gösterge. BThaber’in bundan önce ‘Türkiye bilişim ile kalkınacak’ diye bir mottosu vardı. Bu slogan beni çok etkilemişti. Ülkemizin bilgi teknolojilerinden geldiği noktaya bakarsak gerçekten çok güçlü gelişmelere imza attığımızı görebiliyoruz. Sektörümüzdeki gelişmeler, diğer sektörlere de örnek oluyor” dedi.