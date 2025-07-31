  1. Ekonomim
  2. Teknoloji
  3. Türkiye'nin üçüncü uzay yolculuğu için tarih belli oldu
Takip Et

Türkiye'nin üçüncü uzay yolculuğu için tarih belli oldu

Uzay tutkusu dolayısıyla tamamen bireysel girişimleriyle Türkiye'nin uzaydaki üçüncü temsilcisi olacak Erdem Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Erdem, Blue Origin ile 3 Ağustos'ta yolculuğunu gerçekleştirecek.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye'nin üçüncü uzay yolculuğu için tarih belli oldu
Takip Et

İş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu uzay şirketi Blue Origin tarafından düzenlenecek New Shepard NS-34 görevinde, Gökhan Erdem de 3 Ağustos Pazar günü Türkiye saatiyle 15.30'da yolculuğuna başlayacak.

Milli Uzay Programı kapsamında ilk Türk astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in uzay bilim misyonlarını başarıyla tamamlamasının ardından tamamen bireysel girişimle uzaya çıkacak Erdem, böylece üçüncü Türk uzay yolcusu, uzaya çıkan ilk Türk iş insanı ve Blue Origin ile uçan ilk Türk vatandaşı olarak tarihe geçecek.

Fırlatma, ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Van Horn Üssü'nden gerçekleştirilecek ve Blue Origin'in resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak. Bu özel anı tüm dünyayla birlikte Türkiye de eş zamanlı izleyebilecek.

NS-34 görevindeki mürettebat

Tamamen otonom olan ve pilotu bulunmayan New Shepard'ın 14'üncü insanlı uçuşunda Erdem ile birlikte 6 yolcu daha bulunacak.

ABD'li girişimci ve yatırımcı J.D. Russell, kripto dünyasının tanınmış ismi, TRON kurucusu ve Liberland Başbakanı H.E. Justin Sun, Porto Rikolu meteorolog, gazeteci ve NASA elçisi Deborah Martorell, İngiltere kökenli hayırsever ve eğitmen Lionel Pitchford ve Hindistan doğumlu, 193 ülkeyi gezmiş bir gezgin ve maceraperest Arvinder Singh Bahal de bu yolculukta yer alacak.

Görev arması

NS-34 insanlı uzay uçuşunun görev arması ise 6 mürettebat üyesinin kişisel hikayesinden izler taşıyan sembollerle tasarlandı.

Armada Erdem'in kültürel mirası, Boğaziçi siluetiyle temsil edildi. Blue Origin tarafından "New Shepard NS-34" olarak adlandırılan bu görevde, görev numarasının NS-34 olması, İstanbul'un plaka kodu olan 34 ile örtüşerek anlamlı bir tesadüf oluşturdu.

Diğer dikkat çekici semboller arasında "dünya figürü" Arvi Bahal’ın tüm ülkeleri ziyaret etme tutkusunu ve kutup seyahatlerini, "Puerto Rico" şekli, meteorolog Deborah Martorell'in memleketini, "Everest Dağı", Lionel Pitchford'un Nepal'deki onlarca yıllık çalışmasını, "Kitap", J.D. Russell’ın kaybettiği kızı anısına kurduğu ve çocukların eğitimi ile ilk müdahale ekiplerine destek sağlayan vakfı, "Muz", H.E. Justin Sun’ın kavramsal sanata olan ilgisini ve "Güneş" hem Justin Sun’ın varlığını hem de Deborah Martorell’in meteoroloji geçmişini ve tüm ekibin yeni başlangıçlarını temsil ediyor.

New Shepard hakkında

Blue Origin tarafından özel olarak insanlı yörünge altı uçuşlar için geliştirilen, tamamen yeniden kullanılabilir bir roket sistemi olan New Shepard, yaklaşık 20 metre yüksekliğinde ve 35 ton kalkış ağırlığına sahip bulunuyor.

Mürettebat, yolculuk boyunca, uzayın uluslararası alanda tanınan sınırı olan 100 kilometredeki Karman çizgisini geçerek birkaç dakikalık mikro yer çekimi deneyimi yaşayacak.

Bir itki roketi (booster) ve yolcuları taşıyan kapsül olmak üzere iki ana bileşenden ve tamamen otonom bir sistemden oluşan araçla yolculuk toplam 11 dakika sürecek. Geniş pencereler sayesinde yolcular Dünya'nın eğriliğini ve uzayın karanlığını çıplak gözle izleyebilecek.

Öte yandan söz konusu kapsül ve roket modülü inişten sonra kurtarılıyor ve yeniden kullanılıyor. Bu sistem, uzay turizmini mümkün kılan ilk teknolojilerden biri olarak tarihe geçmişti.

"Gelecekteki rutin uzay yolculuklarının kapısını açacak"

​​​​​​​Space Agenda Direktörü Halit Mirahmetoğlu, yolculuğun Milli Uzay Programı'nın yarattığı uzay farkındalığının halka yayılmasının göstergesi olması açısından önemli olduğunu söyledi.

Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız da, "Türkiye'nin üçüncü uzay yolcusu ve ilk ticari astronotumuz Gökhan Erdem'in bu yolculuğu, gelecekte Türkiye'den çıkacak rutin uzay yolculuklarının kapısını açması bakımından önem teşkil edecektir" dedi.

ABD Donanması’na ait F-35C California’da düştüABD Donanması’na ait F-35C California’da düştüDünya
Taşıt kredisinde oranlar geriledi: Araç almak için doğru zaman mı? İşte 250 bin TL’nin geri ödemesiTaşıt kredisinde oranlar geriledi: Araç almak için doğru zaman mı? İşte 250 bin TL’nin geri ödemesiEkonomi
Memur ve memur emeklileri için yeni dönem başlıyor: 4 ayrı zam oranı ve sosyal haklar kesinleşecekMemur ve memur emeklileri için yeni dönem başlıyor: 4 ayrı zam oranı ve sosyal haklar kesinleşecekEkonomi
Benzine indirim gelecek mi? İşte 31 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim gelecek mi? İşte 31 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Teknoloji
AK Parti, NeXT Sosyal'de resmi parti hesabı açtığını duyurdu
AK Parti, NeXT Sosyal'de resmi parti hesabı açtığını duyurdu
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Elmas'tan, "Dijital Telif Yasası" açıklaması
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Elmas'tan, "Dijital Telif Yasası" açıklaması
YouTube'tan uygun fiyatlı abonelik seçeneği: Premium Lite kullanıma sunuldu
YouTube'tan uygun fiyatlı abonelik seçeneği: Premium Lite kullanıma sunuldu
Hepsiburada’nın TEKNOFEST “Yapay Zeka Destekli Adres Çözümleme Hackathonu” için başvurular başladı
Hepsiburada’nın TEKNOFEST “Yapay Zeka Destekli Adres Çözümleme Hackathonu” için başvurular başladı
Elon Musk doğruladı: Samsung, Tesla'ya çip üretecek
Samsung, Tesla'ya çip üretecek
Dijital erişilebilirlik zorunlu hale geldi: WeAccess.AI kurumlara uçtan uca destek veriyor
Dijital erişilebilirlik zorunlu hale geldi: WeAccess.AI kurumlara uçtan uca destek veriyor