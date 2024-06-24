Türksat 6A için geri sayım: Türkiye'nin "uzay vatan"daki gücü pekişecek
Türkiye'nin uydu serüveni, yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın Temmuzun ikinci haftasında fırlatılmasıyla yeni bir boyuta taşınacak
Türksat 1A'daki başarısız fırlatma girişiminin ardından Türksat 1B'nin 1994'te uzaya gönderilmesiyle başlayan Türkiye'nin uydu serüveni, yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın temmuzun ikinci haftasında fırlatılmasıyla yeni bir boyuta taşınacak.
Asya'nın büyük bölümüne hizmet sunacak
Haberleşme, istihbarat ve gözlem uydularıyla "uzay vatan"daki haklarını korumaya alan Türkiye, yeni uydusuyla Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya'nın büyük bölümüne hizmet sunacak
Türkiye, savunmadan haberleşmeye çok yönlü teknolojiler üretebilen ülkeler kategorisinden "haberleşme uydusu üretip geliştirebilen ülkeler" sınıfına geçecek.