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Türksat 6A için geri sayım: Türkiye'nin "uzay vatan"daki gücü pekişecek

Türkiye'nin uydu serüveni, yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın Temmuzun ikinci haftasında fırlatılmasıyla yeni bir boyuta taşınacak

Haber Merkezi
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Türksat 6A için geri sayım: Türkiye'nin "uzay vatan"daki gücü pekişecek
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Türksat 1A'daki başarısız fırlatma girişiminin ardından Türksat 1B'nin 1994'te uzaya gönderilmesiyle başlayan Türkiye'nin uydu serüveni, yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın temmuzun ikinci haftasında fırlatılmasıyla yeni bir boyuta taşınacak.

Asya'nın büyük bölümüne hizmet sunacak

Haberleşme, istihbarat ve gözlem uydularıyla "uzay vatan"daki haklarını korumaya alan Türkiye, yeni uydusuyla Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya'nın büyük bölümüne hizmet sunacak

Türkiye, savunmadan haberleşmeye çok yönlü teknolojiler üretebilen ülkeler kategorisinden "haberleşme uydusu üretip geliştirebilen ülkeler" sınıfına geçecek.

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