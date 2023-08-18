TweetDeck ücretli mi, neden çalışmıyor?

Elon Musk'ın elinde sürekli değişimlere uğrayan Twitter'de şimde de TweetDeck'te değişikliğe gidildi.

XPro Premium kullanıcılara özel olarak yapılan değişiklikle, kullanıcılar Blue aboneliği olmadan eski TweetDeck sürümünü kullanamayacak.

TweetDeck'in eski sürümünün kaldırıldı. Artık XPro olarak yeniden adlandırılan platformda yalnızca X Premium abonelik hizmetine dahil olanlar tweet deck'i kullanabilecek.

Geçen ay TweetDeck adına değişikliğin yaklaştığı ve 30 gün içinde kullanıcıların XPro olarak adlandırılan yeni, geliştirilmiş bir sürüme erişmek için doğrulanmış hesaplara sahip olmaları gerekeceği açıklanmıştı.

XPro'nun listelenen özelliklerinin birçoğu TweetDeck'te zaten mevcutken, yeni avantajlar arasında gelişmiş arama, XPro'da gezinirken bir gönderinin videosunu izlemeye devam etme ve sütunlarda en iyi gönderileri mi yoksa en son gönderileri mi görüntüleyeceğinizi seçme gibi seçenekler yer alıyor.