Twitch'ten toplu işten çıkarma: Personelin yüzde 35'i ile vedalaşacak

Amazon.com'un canlı yayın platformu Twitch'in işgücünü yüzde 35 oranında azaltmaya hazırlandığı ve bunun da yaklaşık 500 çalışana denk geldiği bildiriliyor.

Twitch'in kurucularından olan eski CEO Emmett Shear'ın görevinin sona ermesi ve firmanın başına Dan Clancy'nin gelmesinden hemen sonra başlayan ilk işten çıkarma dalgasında firmanın 400 çalışanı işsiz kalmıştı. Onları da Amazon'un Crown kanalını kapatması ile işsiz kalan 180 çalışan ve kapatılan Game Growth departmanının tamamı izlemişti.

Twitch, geçtiğimiz aylarda da en büyük e-spor pazarlarından biri olan Güney Kore'den çekileceğini açıklamıştı. Bu kararın nedeni olarak ülkedeki yüksek ağ ücretleri nedeniyle sürekli olarak zarar etmelerini göstermişti.

Webtekno'da yer alan habere göre, her ne kadar pandemiden bu yana Twitch kullanıcılarının ve yayıncılarının sayısı epeyce artmış olsa da platform henüz kâr edemedi. Her ne kadar reklamları artırmak için çalışmalar yapıyor olsalar da, Amazon çatısı altında geçirdikleri 10 yılda Twitch artıya geçmeyi başaramadı.

Twitch, özellikle operasyon maliyeti anlamında çok büyük bir yükün altında ve giderlerini azaltmaya çalışıyor. Platformun 2022'de yayımladığı bir blog gönderisinde, popüler bir yayıncının platforma aylık maliyetinin 1000 dolar civarında olduğu belirtiliyordu. Şirket CEO'su Clancy, "dünyanın neredeyse her köşesine yüksek çözünürlüklü, düşük gecikmeli canlı video yayını yapmanın pahalı olduğunu" söyledi.