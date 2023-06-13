Twitter Blue abonesi olmayanlar için mesaj sınırı geliyor

Twitter Blue abonesi olmayan kullanıcılar, günlük DM mesaj sınırına maruz bırakılacak.

Şirketin ücretsiz kullanıcılar için şu anda günlük 500 DM olarak belirlenen DM sayısını 30 ile sınırlandıracağı bildiriliyor.

Twitter Blue abonelerine sunulan özellikler arasında tweetleri geri alma, düzenleme, daha uzun tweet yazma, tweetleri profilin üst kısmına sabitleme ve bazı özel içeriklere erişme gibi özellikler yer alıyor.

Söz konusu özelliğin test aşamasında olduğu tahmin ediliyor.