Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı belli oldu

Birçok ülkede aktif olarak satın alınabilen Twitter Blue, Türkiye kullanıcılarına da açıldı.

Mavi tik ve uygulama kişiselleştirmelerine özel erişim sunan bu hizmetin fiyatı merakla bekleniyordu. Yapılan resmi açıklamayla söz konusu ücret belli oldu.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Twitter Blue’nun abonelik ücreti, aylık 8 dolar olarak belirlenmişti.

Türkiye'de ise webden alındığında aylık 150 TL, yıllık 1569,99 TL. Twitter iOS uygulamasından alındığında, aylık 209 TL, yıllık 2199 TL olarak duyuruldu.

Twitter Blue nedir?

Twitter Blue, hesabınıza mavi onay işareti eklemenin yanı sıra "Tweeti Düzenle" gibi belirli yeni özelliklere erken erişim sunan katılım tabanlı, ücretli bir aylık aboneliktir. Ayrıca bu hizmetle, 60 dakika uzunluğunda ve 2 GB dosya boyutuna kadar video yükleme, yazı boyutunu değiştirerek okumayı kolaylaştıran Okuma Modu ve reklamsız makale okuma gibi özelliklere de sahip olunabiliyor.

Twitter Blue nasıl alınır?

•Twitter’a girin

•Sol köşeden Twitter Blue simgesine tıklayın

•Abonelik şeklini seçin

•Abone ol butonuna tıklayın