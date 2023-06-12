Twitter, Google'a olan faturalarını ödemeyi reddediyor

Platformer'ın bildirdiğine göre Twitter, sözleşmesi bu ay yenilenecek olan Google Cloud'un (GOOGL.O) faturalarını ödemeyi reddetti.

Bu durumun sosyal medya şirketinin güven & güvenlik ekiplerinin sıkıntıya girmesine neden olabileceği belirtildi.

Raporda, Elon Musk'ın geçen yıl sosyal medya platformunu devralmasından önce Twitter'ın Google ile spamla mücadele ve hesapların korunmasına ilişkin çok yıllı bir sözleşme imzaladığı belirtildi. Platformer raporunda, şirketler arasındaki anlaşmazlığın Twitter'ın güven & güvenlik ekiplerini nasıl olumsuz etkileyeceği konusunda ayrıntı verilmedi. The Information, Twitter'ın Mart ayından bu yana Google ile olan sözleşmesini yeniden müzakere etmeye çalıştığını söyledi.

Platformer, Twitter'ın bazı hizmetleri kendi sunucusunda barındırdığını, diğerlerini Amazon (AMZN.O) ve Google'ın bulut platformlarında barındırdığını söyledi. Mart ayında Amazon, Twitter'ı şirketin bulut bilişim hizmetleri için Amazon Web Services'e ödenmemiş faturaları nedeniyle reklam ödemelerini durduracağı konusunda uyardı.

Musk'ın satın almasından bu yana Twitter, maliyetlerini önemli ölçüde düşürdü ve binlerce çalışanını işten çıkardı. Bir kaynak ise Musk'ın, şirkete bulut hizmetleri harcamaları gibi altyapı maliyetlerini 1 milyar dolar azaltma talimatı verdiğini söylemişti.