Twitter, kaldırdığı özelliği yeniden kullanıma sunacak

Sosyal medya uygulaması Twitter ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Platformun sahibi Elon Musk, Twitter'a yeni ama aslında eski olan bir özelliğin gelebileceğini duyurdu.

Elon Musk'ın yaptığı açıklamaya göre bir dönemler kullanıma sunulan ancak sonradan kaldırılan Fleets, ilerleyen dönemlerde yeniden Twitter'a gelecek.

Fleets, aslında Instagram'daki Hikayeler özelliğinin Twitter'a özel bir versiyonuydu. Kullanıcılar Fleets'ler aracılığıyla 24 saat boyunca gösterilen fotoğraf, video veya mesaj paylaşımları yapabiliyorlardı. İşte bu özellik, yakın bir gelecekte yeniden gelecek gibi görünüyor.