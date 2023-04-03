Twitter, New York Times'ın mavi tikini kaldırdı

Twitter, doğrulanmış hesap statüsünü kullanmaya devam edebilmesi için istenen ücreti ödemeyi reddeden 55 milyon aboneli Amerikan New York Times gazetesinin mavi tikini kaldırdı.

Daha önce mavi tikin 1 Nisan'dan itibaren ücretli aboneliğin bir parçası olacağını açıklayan Twitter, parasını ödemeyen hesapların doğrulama rozetlerini kaldırmaya başladı.

New York Times, yüksek profilli bazı diğer kuruluşlar ve ünlülerle birlikte mavi tik için para ödemeyeceğini açıkladı. Gazete bu açıklamasının ardından Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın ağır hakaretlerine hedef oldu.

Musk, "New York Times için asıl trajede, propagandalarının ilginç bile olmaması. Ayrıca haber akışları, ishalin Twitter muadili gibi. Okunamıyorlar" dedi.

BBC'nin haberine göre, Twitter'dan mavi tikin kaldırılmasıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. New York Times da henüz Musk'ın Twitter hesabındaki yorumlarına yanıt vermedi.

Twitter'ın yeni kuralları uyarınca, abonelik ücretini ödemeyen kullanıcıların, hesaplarının doğrulanmış olduğunu gösteren mavi tikleri kaldırılacak.

Doğrulama rozeti almak ya da halihazırda sahip olduğu bu statüyü devam ettirmek isteyen bireysel hesapların abonelik ücreti (mavi tik) aylık 8 dolar.

Kuruluşlar içinse bu ücret (altın tik) aylık 1.000 dolar. Twitter bu uygulamanın platform için gelir kaynağı olacağını söylüyor. Ancak doğrulama süreci olmadan gerçek hesapları sahte hesaplardan ayırmanın zor olacağı endişesi dile getiriliyor.

New York Times sadece kurumsal abonelik ücretini ödemeyeceği gibi bazı istisnalar dışında muhabirlerinin hesapları için de para vermeyeceğini duyurmuştu.