Twitter, ölü kişilerin hesaplarına mavi tik ekledi

Paul Walker, Kobe Bryant, Chadwick Boseman, Anthony Bourdain ve Norm Macdonald pazar akşamı itibarıyla Twitter Blue aboneliğiyle hesabı "doğrulanmış" görünen, hayatını kaybetmiş ünlülerden bazıları.

Bu durum, şirketin CEO'sunun Twitter Blue'yu boykot eden ünlülerin doğrulanmış hesap statüsü alması için bizzat ödeme yaparak onlarla alay etme girişiminin ardından, Elon Musk'ın tartışmalarla dolu Twitter hikayesinin son bölümü oldu.

Eski sistemde doğrulanan hesaplardaki onay işaretlerinin 20 Nisan'da siteden kaldırılmasının ardından, platformda mavi tik almanın ana yolu artık ayda 8 dolar ödenen bir abonelikten geçiyor.

Hayatını kaybeden ünlülerin hesapları, ücreti ödemeyi reddeden diğer Twitter kullanıcılarıyla birlikte mavi tiki kaybederken, doğrulanmış hesap işareti hafta sonu aniden profillerinde yeniden belirdi.

Doğrulama onayını geri alan bazı ölü ünlülerin hesapları yıllardır aktif değildi. Öte yandan Twitter'ın bazı ya da tüm ünlülerin (hem ölü hem de hayatta olan) mavi tik işaretlerini geri getirmeyi planlayıp planlamadığı ya da bunun Musk'ın bir başka "trolleme" numarası olup olmadığı belli değil.

The Independent, yorum için Twitter'la temasa geçti ancak henüz yanıt alamadı.

Geçen hafta Musk, aralarında William Shatner, Stephen King ve LeBron James'in de bulunduğu, Twitter Blue'ya abone olmayı reddeden birkaç ünlünün aboneliğini ödediğini itiraf etmişti.

Twitter Daily News'un "Bazı ünlülere 'Elon Musk adına' hediye olarak ücretsiz Twitter Blue aboneliği teklif edildiği" iddiasına yanıt veren Twitter CEO'su, "Birkaçının parasını bizzat ben ödüyorum" diye tweet atmıştı.

Twitter Blue'yu eleştirenler, kullanıcılar artık bir ünlünün hesabının meşru olup olmadığını anlayamayacağı için bu hamlenin yanlış bilginin yayılmasını çok daha kolay hale getireceğini savunuyor.