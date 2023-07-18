Twitter rakibi uygulamaya ırkçılık suçlaması

Bluesky kullanıcılarının sosyal medya platformunda yer alan hakaretlerden ve ırkçı söylemlerden oldukça şikayetçi olduğu belirtildi.

Kullanıcılar, başta siyahi kişilere yapılan ırkçı söylemler olmak üzere platformdaki çoğu hakaretin cezasız kalması konusundan Bluesky yönetimini sorumlu tutuyor ve platformu terk etmeyi düşünüyorlar.

Platform, geçen hafta yaptığı tartışmalı bir güncellemeyle çok sayıda ırkçı, engelli ve transfobik hakareti, işaretli kelimeler listesinden çıkarması dolayısıyla eleştirilerin odağı haline geldi. Ancak sonrasında gelen tepkiler üzerine platformda bu konuda yeni bir güncelleme daha yapıldı.

Bluesky üzerinde yapılan sonra güncelleme ile çoğu yasaklı kelime kullanımdan kaldırılsa da bu durumun sadece yeni kullanıcılar için geçerli olduğu bildirildi.

Yaşanan gelişmelerden rahatsız olan Bluesky kullanıcıları, şirketin izlediği bu yanlış politikayı protesto ederken, platformu terk etmekle tehdit ediyor. Birçok kullanıcının ayrıca ırkçı ve hakaret içeren söylemler ve hesap isimlerinin kaldırılana kadar platformda paylaşım yapmayı durdurduğu açıklandı.