Twitter reklam gelirleri düşüş kaydetti

Yapılan araştırmalara göre Nisan başlarından Mayıs ortalarına kadar olan 5 haftalık süreçte geçen yıl aynı döneme göre reklam gelirlerinde yüzde 59 civarında düşüş yaşandı. Önemli bir gelir kalemi olan reklamların azalması genel tabloları da etkiliyor.

Borsadan çekildiği dönemin öncesinde Twitter’ın yıllık geliri 5 milyar dolar civarındaydı. 2023 yılı için Elon Musk’ın tahmini 3 milyar dolar civarında. Twitter’ın net değeri de 44 milyar dolardan 20 milyar dolara geriledi.

Elon Musk geçtiğimiz hafta bu konuya değinerek bazı firmaların Twitter’ı iflasa sürüklemek istediğini belirtmişti. Apple, Amazon, Disney gibi platformlar ise geçen yıla göre reklam harcamalarını kısmış durumda.

Para ödeyenlerin 2 saate kadar video paylaşabilmesi, yetişkin içeriklerde artış, madde kullanımı içeriklerinde yükseliş gibi değişiklikler büyük bir kaçışa neden oldu. Twitter Blue aboneliklerinin ise beklendiği kadar gelir getirmediği ifade ediliyor.