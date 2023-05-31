Twitter, teyit mekanizmasını duyurdu

Sosyal medya uygulaması Twitter, görsellere kitle kaynaklı teyit mekanizması ekledi.

Topluluk notları olarak tercüme edebileceğimiz Community Notes özelliği kapsamında kullanıcılar, bir görselle ilgili bilgiler ekleyebilecek. Söz konusu bilgiler, yakın zamanda yayınlanan ve görselle eşleşen diğer görsellerin de altında belirecek.

Twitter konuyla ilgili yaptığı açıklamada yapay zeka tarafından üretilen sahte görsellere dikkat çekerek, bu görselleri, kafa karıştırıcı, korkutucu ve eğlendirici olarak tanımladı. Şirket, bu sayede görsellerin hızlıca viral olduğunu dile getirdi.

Bu yeni özellik kapsamında kullanıcılar, tweet'in kendisine mi yoksa içinde yer alan görsele mi bağlam eklediklerini belirleyebilecek.