Twitter’a en fazla içerik kaldırma talebi gönderen ülkeler açıklandı

Twitter, kullanıcılardan Twitter Kurallarını ihlal eden 6.586.109 adet içeriği kaldırmalarını istedi.

Bu sayı 2021'in ikinci yarısına göre yüzde 29 artış gösterdi. Bu dönemde 5.096.272 hesap hakkında yaptırım uygulandı (%20 artış) ve 1.618.855 hesap Twitter Kurallarını ihlal ettiği için askıya alındı (%28 artış).

Twitter’ın yaptığı açıklamaya göre dünya genelinde hükümetlerden içerik kaldırmaya yönelik yaklaşık 53.000 yasal talep alındı.

Twitter'ın bu taleplere uyum oranının talepte bulunan ülkeye göre değişiklik gösterdiği, en çok talepte bulunan ülkelerin Japonya, Güney Kore, Türkiye ve Hindistan olduğun açıklandı.

Twitter aynı zamanda 85'ten fazla ülkeden kullanıcı verileri için 16.000'den fazla hükümet bilgi talebi aldıklarını söyledi. Kullanıcı bilgilerini 2022’nin ilk yarısında en çok isteyen ilk beş ülke Hindistan, ABD, Fransa, Japonya ve Almanya oldu.