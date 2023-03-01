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Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor

Sosyal medya platformu Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor. Sorunun sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada görüldüğü belirtiliyor.

Haber Merkezi
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Sosyal medya platformu Twitter'a girmeye çalışan pek çok kulanıcı, yavaşlama problemi ile karşılaşıyor.

Erişim probleminin global ölçekli olduğu belirtildi. Bazı kullanıcılar akışla ilgili sorunlar yaşarken, bazıları ise mesajlarla ilgili problem yaşadıklarını belirtiyor. Sayfayı güncelleyenlerin karşısına "Hoş Geldiniz!" ya da "Yeniden Deneyin" yazılı butonlar geliyor. 

Sorunun ne olduğu ya da ne zaman çözüleceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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