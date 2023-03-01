Twitter'a rakip geliyor: Bluesky, App Store'da yerini aldı

Twitter'ın el değiştirmesinin ardından platformun kurucusu Jack Dorsey, farklı bir uygulamayı destekleme kararı aldı. Jack Dorsey destekli Twitter alternatifi Bluesky uygulaması, App Store'da yerini aldı. Bluesky, şu an için yalnızca davetli bir uygulama olarak kullanılabiliyor.

Twitter'a benzeyen yeni sosyal medya platformu Bluesky, paylaşım yapmaya, kullanıcıları takip etmeye ve ana sayfada gezinmeye olanak sağlıyor.