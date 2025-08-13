Üç yıl önce kurulan 50 çalışanlı şirket Google Chrome'a 34,5 milyar dolara talip oldu!

Yapay zeka arama şirketi Perplexity, Google’ın Chrome tarayıcısını 34,5 milyar dolara satın almak için sürpriz bir teklif yaptı.

Bu adım, ABD Adalet Bakanlığı’nın Chrome’un elden çıkarılmasını çözüm olarak önerdiği antitröst davasında mahkeme kararını bekleyen Google için kritik bir döneme denk geldi. Teklif, Perplexity sözcüsü Jesse Dwyer tarafından CNN’e doğrulandı ve Google’ın geçen yıl arama işinde ABD antitröst yasasını ihlal ettiğine dair verilen kararın ardından geldi. Google ise karara itiraz edeceğini açıklamış ve Chrome’un ayrılmasını “emsalsiz bir öneri” olarak değerlendirmişti.

Aralık 2022'de Google'a rakip olacak şekilde piyasaya sürmüştü

Henüz üç yaşında bir startup olan Perplexity, yapay zeka modellerini kullanarak web içeriğini ayrıştırıp özetlenmiş cevaplar sunan bir arama aracı geliştirmiş olup, Aralık 2022'de Google'a rakip olacak şekilde yapay zeka arama motorunu piyasaya sürmüştü.

Google'ın teklife ilişkin yorum yapmayı reddettiği bu gelişme, yeni firmaların yapay zeka çağında interneti yeniden şekillendirmek için teknoloji devleriyle nasıl mücadele ettiğinin son örneğini teşkil ediyor.

Amazon'un patronu Jeff Bezos yatırım yaptı

2022 yılında Aravind Srinivas , Denis Yarats , Johnny Ho, Andy Konwinski adlı 4 bilgisayar uzmanı tarafından kurulan şirketin son açıklanan verilere göre piyasa değeri 18 milyar dolar ve çalışan sayı sayısı 50'nin biraz üzerinde.

Haziran 2025 itibarıyla Perplexity, değerlemesini 14 milyar dolara çıkaran 500 milyon dolarlık bir fonlama turunu kapatmış, bu tura. Amazon'un patronu Jeff Bezos, Tobias Lütke, Nat Friedman, Nvidia ve Databricks gibi isimler katılmıştı.