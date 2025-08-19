  1. Ekonomim
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G’de şartnameyi bu ay ilan etmeye çalışacaklarını, ihalenin ise ekim ayında yapılmasının beklendiğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu: 5G ihalesini Ekim’de yaparız
ANKARA (EKONOMİ) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, frekans büyüklükleri önceki gün ilan edilen 5G’de şartnameyi bu ay ilan etmeye çalışacaklarını, ihalenin ise ekim ayında yapılmasının beklendiğini bildirdi.

Türkiye’de faaliyet gösteren 3 operatör ile defalarca istişarelerde bulunduklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, başta Avrupa olmak üzere  dünyadaki uygulamalar üzerinde incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Şartnameyi, hem kamu faydasını düşündüklerini hem de operatörlerin yatırım reflekslerini engellemeyecek şekilde oluşturduklarının altını çizen Uraloğlu, ihalenin Ekim’de yapılmasını beklediklerini ilk sinyalin ise 2026 Ekim ayında alınacağını aktardı. Bakan Uraloğlu, 4 büyüklerin stadı ve İstanbul Havalimanı başta olmak üzere bir çok yerde 5G’nin deneyimlendiğini aktardı.

