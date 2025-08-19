Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu: 5G ihalesini Ekim’de yaparız

ANKARA (EKONOMİ) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, frekans büyüklükleri önceki gün ilan edilen 5G’de şartnameyi bu ay ilan etmeye çalışacaklarını, ihalenin ise ekim ayında yapılmasının beklendiğini bildirdi.

Türkiye’de faaliyet gösteren 3 operatör ile defalarca istişarelerde bulunduklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, başta Avrupa olmak üzere dünyadaki uygulamalar üzerinde incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Şartnameyi, hem kamu faydasını düşündüklerini hem de operatörlerin yatırım reflekslerini engellemeyecek şekilde oluşturduklarının altını çizen Uraloğlu, ihalenin Ekim’de yapılmasını beklediklerini ilk sinyalin ise 2026 Ekim ayında alınacağını aktardı. Bakan Uraloğlu, 4 büyüklerin stadı ve İstanbul Havalimanı başta olmak üzere bir çok yerde 5G’nin deneyimlendiğini aktardı.