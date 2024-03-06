Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 5G teknolojisi için tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Gazi Üniversitesi'nde 'U FEST Gazi Üniversitesi CIVIL Ankara 2024' etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu burada yaptığı konuşmasında 5G teknolojisine uygun zamanda doğru piyasa şartlarıyla geçmeyi düşündüklerini belirterek, "Muhtemelen 2026'da 5G'ye geçeceğiz" dedi.

Üniversiteler ile çok güzel işbirlikleri yapıldığını ifade eden Uraloğlu, "Üniversitelerimiz sayesinde dünyadaki birçok yeniliği de takip etme imkanına sahip olduk" açıklamasında bulundu.

'İkinci depremi bizzat yaşadım'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu konuşmasında 6 Şubat'ta yaşanan depreme ilişkin de konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla bölgeyi ziyaret ettiğini anlatarak, ikinci depremi bizzat yaşadığını ifade eden Uraloğlu, "Orada gözlemlerim oldu. İki tane bina var. Bir tanesinde hiçbir sıkıntı yok, neredeyse çatlağı yok, diğeri ise yerle bir olmuş. Onun için biz mühendislerin, mimarların bu anlamdaki hassasiyeti kıymetli. En ufak bir ayrıntı çok sayıda insanın hayatına mal olabilir. Onun için her şeyi dikkatli yapmalıyız" cümlelerini kaydetti.

'4 saatlik uçuşla 67 ülkeye gidilebiliyoruz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'nin konumunun ehemmiyetine de işaret ederek, Türkiye'den 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye gidilebildiğini dile getirdi.

Uraloğlu konuşmasında, "Burada yaklaşık 40 trilyon dolarlık gayrisafi milli hasıla, yaklaşık 1.5 milyar insan ve yine yaklaşık 8.5 trilyon dolarlık bir ticaret hacmi var. Böyle bir coğrafyada bulunuyoruz" dedi.

'2071'i planlıyoruz'

Doğu-batı ekseninde Kuzey, Orta ve Güney koridorların olduğunu anlatan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

Güney Koridor şu anda en aktif kullanılan koridor. Orta Doğu'daki karışıklıklardan ve onun devamında Süveyş Kanalı'ndan ticari gemilerin geçmesindeki oluşan sıkıntılardan dolayı Ümit Burnu dolaşılıyor. 35 gün giden mal 45 günde gidebiliyor. Orta Koridor'dan gittiği zaman demir yoluyla çok daha kısa sürelerde gidebiliyor ama orada bir kapasite var. Bu kapasiteyi artırmamız gerekir. Kalkınma Yolu Koridoru var. Bu da Irak'ın Fav Limanı'ndan başlayıp ülkemize 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol. Burada ciddi şekilde çalışıyoruz. Projeler bitme aşamasında, epey bir mesafe aldık.

Uraloğlu, Bakanlık olarak insan, yük ve veri taşıdıklarını belirterek, bunun sonucunda da lojistik, mobilite ve dijitalleşmeyi yönettiklerini ve bu alanlara hizmet ettiklerini dile getirdi.

Kara, demir, hava ve deniz yolu ile haberleşmenin ilgi alanlarında olduğunun altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Biz yarını değil, 2028'i değil, biz 2035'i değil, 2053'ü değil, biz 2071'i artık planlıyoruz. Bugün 2071'leri planlayan bir ülkede yaşıyoruz. Bunda da Cumhurbaşkanı'mızın açtığı ufuk gerçekten kıymetlidir. 272 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyoruz ve ağırlıklı olarak demir yollarını yapmayı hedefliyoruz. 22 yılda ulaştırmaya yaklaşık 275 milyar dolarlık yatırım yaptık."

Türkiye'nin inşaat sektöründe yapamayacağı imalat bulunmadığını da anlatan Uraloğlu, "Burada uluslararası ödül alan projelerimiz var. Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Zigana Tüneli ve Konya'daki Eğiste Hadimi Viyadüğü" diye konuştu.

'Uçmadığımız ülke kalmasın'

Uraloğlu, Türkiye'den 2003'te 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştirilirken bu sayının 130 ülkede 346 noktaya ulaştığını anlatarak konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:

"Bizim bayrak taşıyıcımız. Sadece insanların seyahat etmesi değil, ülkemizin tanıtımına, o ülkedeki her türlü ilişkinin geliştirilmesine katkısı var. Ayrıca 174 ülkeyle havacılık anlaşmamız var. Neredeyse olmayan ülke kalmadı. Bundan sonra belki hedefimiz bu olmalı. Uçmadığımız ülke kalmasın. Çukurova Havaalanı da Akdeniz Bölgesi'ndeki bölgesel havaalanı olacak. Bu ay içinde açmayı planlıyoruz."

Karadeniz'in lojistik üssü olan Filyos Limanı'nın önemli bir proje olduğunu dile getiren Uraloğlu, Rize-İyidere Lojistik Limanı'nı 2025'in sonunda bitirmeyi planladıklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Bakan Uraloğlu'na hediye takdim etti.