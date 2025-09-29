Uluslararası Uzay Kongresi’nde, Türkiye vizyonu dünyaya anlatılacak

Türkiye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ev sahipliğinde ve SAHA İstanbul eş ev sahipliğinde, 5-9 Ekim 2026 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştireceği 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) için uluslararası tanıtım kampanyasını başlatıyor. Bu kapsamda, 29 Eylül – 3 Ekim 2025 tarihleri arasında Sidney’de düzenlenecek IAC 2025’e Türk firmaları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerden geniş katılım sağlanacak.

Türkiye Pavilyonu IAC 2025’te sahne alacak

Türkiye Uzay Ajansı’nın 138 nolu pavilyonunda; SAHA İstanbul, Aselsan, Ctech, DeltaV, Poloptech, Roketsan, Technocar, TUSAŞ, Tübitak Uzay, Türksat, İTÜ ve ODTÜ ülkemizin uzay alanındaki teknolojik yetkinliklerini, bilimsel kapasitesini ve iş birliğine dayalı yaklaşımını dünya kamuoyuyla buluşturacak. Aynı zamanda, 2026’da Antalya’da düzenlenecek IAC için yürütülen hazırlıklar; kongre süresince yapılacak sunumlar, iş birliği fırsatları ikili görüşmeler ve tanıtım etkinlikleriyle anlatılacak.

Uluslararası uzay ajansları, küresel şirketler, bilim insanları ve sektör temsilcileriyle yürütülecek temaslar kapsamında, IAC 2026 Antalya’ya yönelik ön kayıt ve katılım talepleri toplanacak; ayrıca etkinlik organizatörü Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) yönetimi ve üye kuruluşlara, IAC 2026 hazırlık sürecine ilişkin ilerleme raporları sunulacak.

Bakan Kacır: IAC 2026, uzay ekonomisinin geleceğini şekillendirecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, IAC 2026’nın Türkiye’nin küresel vizyonu açısından taşıdığı önemi şu sözlerle ifade etti:

“Milli Uzay Programı doğrultusunda uzay alanındaki kabiliyetlerimizi geliştirme ve küresel iş birliklerini güçlendirme yönünde kararlı adımlar atıyoruz. 77. Uluslararası Uzay Kongresi’nin önümüzdeki yıl Antalya’da gerçekleştirilecek olması; bu doğrultudaki iddia ve irademizin tescili niteliğindedir. Dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını, girişimcileri ve karar vericileri bir araya getirecek bu organizasyon; ülkemizin teknoloji, üretim ve inovasyon gücünün dünyaya tanıtılması için önemli bir platform işlevi görecek. Uzayın farklı sahalarında yeni iş birliklerine kapı aralayacak. Ülkemizde bugüne kadar gerçekleştirilen en geniş kapsamlı uluslararası bilimsel etkinlik olacak. IAC 2026 Antalya’yı, gençlerimiz için yeni ufuklar açacak olması dolayısıyla da kıymetli ve önemli buluyoruz.”

TUA Başkanı Yusuf Kıraç: Sidney, tarihi bir dönüm noktası

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, Sidney’deki katılımın stratejik önemine şu sözlerle dikkati çekti:

“Sidney’deki kongre, IAC 2026 Antalya’nın küresel görünürlüğü açısından tarihi bir dönüm noktası olacak. Türkiye Pavilyonu ile sadece teknolojik yetkinliklerimizi değil, aynı zamanda Türkiye’nin büyük ölçekli organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesini de dünyaya göstereceğiz. Hedefimiz, IAC 2026’yı tarihin en yüksek katılımlı ve en etkili Uluslararası Uzay Kongresi haline getirmektir.”

Haluk Bayraktar: Sidney, Antalya’ya giden yolun stratejik eşiği

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ise şunları söyledi:

“Sidney'de gerçekleştirilecek 76. Uluslararası Uzay Kongresi’nde sergileyeceğimiz performans, IAC 2026 Antalya’nın ölçeğini ve iddiasını dünyaya önceden gösterecek. Türkiye Pavilyonu; uydudan, faydalı yüke, fırlatma araçlarından yer istasyonlarına ve yazılım-algoritma çözümlerine ilişkin üretim ve inovasyon kabiliyetlerimizi ticarileştireceğimiz bir hızlandırıcı olacak. Sidney’de sorumlu ve güvenli uzay vizyonuyla; savunma ve havacılık sanayimizin çift kullanımlı teknolojilerini ve uzaya özgün teknolojilerimizi küresel ekosistem ile buluşturacak, ev sahipliği yapacağımız IAC 2026’yı, Türkiye’nin mühendislik aklını ve üretim disiplinini dünya ligine taşıyan dönüştürücü bir eşik haline getireceğiz.”

Antalya için geri sayım başladı

Sidney’deki tanıtım faaliyetleriyle birlikte, Türkiye’nin uluslararası uzay camiasındaki konumu daha görünür hale gelecek. Elde edilecek küresel destek, IAC 2026 Antalya için güçlü bir katılım zemini oluşturacak. Türkiye, Antalya’nın eşsiz güzellikleri eşliğinde gerçekleşecek bu tarihi organizasyonla hem uzay vizyonunu hem de ev sahipliği kabiliyetini dünya sahnesine taşıyacak ve uluslararası iş birliklerini güçlendirecek.