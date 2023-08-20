Uraloğlu: Yapay zekayla dolandırmaya yönelik 44,8 bin alan adı tespit edildi

ANKARA / EKONOMİ

Yazılı açıklama yapan Bakan Uraloğlu, toplamda 16,7 milyon IP adresinin her biri için düzenli olarak yapılan taramalarla zafiyete ait risklerin proaktif şekilde tespit edilebildiğini, bu kapsamda 252 bin 883 adet zararlı internet adresine toplam 108 milyon erişimin engellendiği bilgisini verdi.

Yapay zeka teknolojisiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesini taklit eden bir dolandırıcının tespit edilerek yakalanmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, siber güvenlik alanında yapılan çalışmaları kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Uraloğlu, siber tehditleri önlemek için Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtirken, kritik sektörlerde ise Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin kurulduğunu dile getirdi. Kurulan 2 154 ekipte 7 bin siber güvenlik uzmanının görev yaptığını kaydeden Uraloğlu, “Toplamda 16,7 milyon IP adresinin her biri için düzenli olarak yapılan taramalarla zafiyete ait riskler proaktif şekilde tespit edilebilmektedir. Bu noktada USOM tarafından 55 binden fazla resmi olarak siber güvenlik açıklıkları yazıları ilgili kurum ve kuruluşa bildirilerek gerekli önlemlerin alınması sağlanmıştır” dedi.

USOM’un Türkiye’de güvenlik açığı yönetiminde süreç koordinasyonu sağladığını söyleyen Bakan Uraloğlu, “Siber güvenlik çalışmalarının bir sonucu olarak, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından ülkelerin siber güvenlik konusundaki olgunluğunu ölçmekte kullanılan "Küresel Siber Güvenlik Endeksi" verilerine göre Türkiye 2020'de Avrupa'da 11. sıradan 6. sıraya, dünya genelinde ise 20. sıradan 11. sıraya yükselme başarısının gösterdi” dedi.