Uzaya çıkan 100. kadın başarıyla geri döndü

23 Kasım'da Blue Origin'in New Shepard yörünge altı roketi 28. insanlı görevini başarıyla tamamlayarak Emily Calandrelli'yi tarihte uzaya giden 100. kadın yaptı.

Mürettebatta Emily Calandrelli, Sharon Hagle, Marc Hagle, Austin Litteral, James JD Russell ve Hank Wolfond olmak üzere altı yolcu bulunuyordu.

Bu yolculardan Hagel'ler daha önce Blue Origin'in 20. uçuşuna katılmış olduklarından uzaya ikinci yolculuklarını gerçekleştirdi.

CALENDRELLI UZAYA ÇIKAN 100. KADIN OLDU

Amerika Birleşik Devletleri'nde ulusal bir bilim televizyon programını sunan ilk kadın olan Emily, kamuoyunda “Uzay Kızı” olarak tanınıyor ve STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarında cinsiyet eşitliğini teşvik etme konusunda uzun bir geçmişe sahip.

Uzaya yolculuk sadece 10 dakika sürmekte olup, bunun yaklaşık dört dakikası Carmen Hattı'nın üzerinde geçti. Bu, Dünya atmosferi ile uzay boşluğu arasındaki sınır, deniz seviyesinden 100 kilometre yükseklikte olup, bunun ötesine geçmek uzayda olduğunuz anlamına gelir.

Uçuş yaklaşık 106 kilometre maksimum irtifaya ulaşıyor ve bu esnada yolcular güvenli bir şekilde geri dönmeden önce ağırlıksız bir şekilde uzaya ve Dünya'ya bakıyorlar.

Blue Origin her bir uzay yolculuğunun fiyatını açıklamadı - Virgin Galactic yolculuk başına 600.000 kazandı.