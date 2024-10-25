Uzayda 8 ay mahsur kalan astronotlar, SpaceX Dragon ile Dünya’ya geri döndü

Boeing'in Starliner uzay aracının ilk mürettebatlı uçuşunun iki test pilotu NASA'dan Suni Williams ve Butch Wilmore, yolculuklarının sadece bir hafta süreceği izlenimiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek üzere Dünya'dan ayrıldılar. Ancak astronotlar için beklenmedik bir durum ortaya çıktı.

Aylar sonra, Starliner'ın yolculuklarının ilk ayağında yaşadığı teknik sorunların çok fazla risk oluşturduğuna karar veren NASA, Williams ve Wilmore'u bir SpaceX Crew Dragon kapsülüyle eve döndürmeye karar verse de, ne yazık ki geri dönüş bir türlü gerçekleşmedi.

Crew-8 olarak adlandırılan bir görevde bulunan SpaceX Crew Dragon Çarşamba günü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı, ancak Williams ve Wilmore, söz konusu uzay aracına atanmamış olmaları gibi basit bir nedenle bir kez daha geride bırakıldılar.

Crew-8'in görevine atanan dört astronot - NASA'dan Matthew Dominick, Michael Barratt ve Jeanette Epps ile Rus uzay ajansı Roscosmos'tan Alexander Grebenkin - 5 Mart'tan bu yana, yani Williams ve Wilmore'dan yaklaşık üç ay daha uzun süredir UUİ'de bulunuyorlardı.

Bunun nedeni, Crew-8 ekibinin yörüngedeki laboratuvarda düzenli bir mürettebat rotasyonunun parçası olması ve rutin görevlerin genellikle yaklaşık altı ay sürmesidir.

8 ay boyunca uzayda mahsur kalan astronotlar, Florida’ya başarılı şekilde iniş yaparak Dünya’ya geri döndüler.

29 Eylül'de, en yeni dört kişilik mürettebatı taşıyan Crew-9 Dragon uzay aracı bir Falcon 9 fırlatma aracıyla yörüngeye fırlatıldı; bu, Uluslararası Uzay İstasyonundan yılın son insanlı fırlatmasıydı ve aynı zamanda Crew-8 mürettebatının görevini tamamladığı ve geri dönmeyi beklediği anlamına geliyordu. “Crew-8'in başlangıçta Ekim ayı başlarında Dünya'ya dönmesi planlanmıştı, ancak Milton Süper Fırtınasının etkileri nedeniyle dönüş programı birkaç kez ertlenmişti.