Uzmanlar yanıtladı: Yapay zeka insan seviyesine ulaşacak mı?

Stanford Üniversitesi'nin verilerine göre yapay zeka uzmanlarının yüzde 36'sı bu teknolojinin nükleer felaket boyutunda bir yıkıma sebep olabileceğini düşünüyor.

Aralarında Elon Musk'ın da yer aldığı birçok ünlü ismin imzaladığı, geçen ay yayımlanan "yapay zeka mektubu" da halen tartışılıyor. Mektup, riskleri anlaşılana kadar ChatGPT benzeri sistemler geliştiren tüm kurumların çalışmalarını 6 ay durdurmasını talep ediyor.

Tüm bu tartışmaların vardığı nokta da aslında bu teknolojinin "yapay genel zeka" seviyesine ulaşıp ulaşamayacağı sorusu.

Geniş bir kavram olmasına rağmen yapay genel zeka, kabaca, makinelerin insan seviyesinde bilişsel yetenekler kazandığı nokta olarak tanımlanabilir.

Uzmanlar yapay zekanın bu aşamaya ulaşıp ulaşmayacağı veya ne zaman ulaşacağına dair epey farklı görüşler taşıyor.

The Conversation'a konuşan 5 yapay zeka uzmanı da bu soruya çeşitli cevaplar verdi.

Paul Formosa: Birçok görevde bunu başardı

Avustralya'daki Macquarie Üniversitesi'nde teknoloji ve felsefe akademisyeni Paul Formosa, "Yapay zeka zaten birçok görevde insan zekasını çoktan aştı. Go, satranç, StarCraft ve Diplomacy gibi strateji oyunlarında bizi yenebilir, birçok dil sınavında bizden iyi performans gösterebilir ve lisans düzeyinde makaleler yazabilir" dedi.

Formosa'ya göre yeterince uzun bir zaman ölçeği göz önüne alındığında bu teknolojinin yapay genel zeka seviyesine ulaşması mümkün görünüyor.

Öte yandan akademisyen, "Yarattığımız yapay zekalar hiçbir zaman bilince sahip olmayabilir de" diye ekledi:

"Ancak giderek daha akıllı şeyler yapabilir hale geliyorlar. Bazı durumlarda, bunları bizi aşan bir seviyede yapıyorlar ve bu muhtemelen devam edecek bir trend."

Christina Maher: Yakın zamanda olmayacak

Sidney Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Fakültesi ve Beyin ve Zihin Merkezi'nde görev alan araştırmacı Christina Maher, "Yapay zeka insan seviyesinde zekaya ulaşacak ama yakın zamanda değil" ifadelerini kullandı.

"İnsan düzeyinde zeka, akıl yürütmemize, sorunları çözmemize ve karar vermemize olanak tanır. Uyum sağlama yeteneği, sosyal zeka ve deneyimlerden öğrenme dahil olmak üzere birçok bilişsel yetenek gerektirir. Yapay zeka zaten bunların çoğunu başardı" diyen Maher, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geriye yapay zeka modellerinin eleştirel muhakeme gibi doğal insan özelliklerini öğrenmesi, duygunun ne olduğunu ve hangi olayların onu harekete geçirebileceğini anlaması kaldı."

Maher'e göre yapay zeka henüz bu yetenekleri edinmedi. Ancak insanlar bunları öğrenebiliyorsa, yapay zeka da muhtemelen öğrenebilir.

Seyedali Mirjalili: İnsan zekasını geçeceğine inanıyorum

Malezya Yapay Zeka Araştırma ve Optimizasyon Merkezi Direktörü Seyedali Mirjalili, yapay zekanın gelecekte insan zekasını aşacağına inandığını söyledi.

Aynı zamanda Malezya Teknoloji Üniversitesi'nde doçent olan Mirjalili, "Pek çok kişi, bilgisayar oyunları oynama, görüntü tanıma ve içerik üretme gibi görevlerin yalnızca insanlar tarafından yapılabileceğine inanıyordu ama teknolojik ilerleme bunun aksini kanıtladı" dedi:

"Bugün yapay zeka algoritmalarının hızla ilerlemesi ve benimsenmesi, daha önce hayal bile edilemeyecek bir düzeyde zeka ve otomasyona yol açtı. Bu yörüngeyi takip edersek, yapay genel zeka artık bir olasılık değil, kesinlik."

Dana Rezazadegan: Kuantum belirleyecek

Avustralya'daki Swinburne Teknoloji Üniversitesi'nden yapay zeka ve veri bilimi uzmanı Dana Rezazadegan, "Yapay zeka birçok yönden insanlar kadar akıllı olacak ama tam olarak ne kadar akıllı olacağını büyük ölçüde kuantum hesaplamadaki ilerlemeler belirleyecek" diye konuştu.

Araştırmacıya göre mevcut yapay zeka modelleri, nispeten küçük veri kümeleriyle eğitiliyor ve sınırlı hesaplama gücüne sahip. Ancak kuantum hesaplamanın ortaya çıkışı, yapay zekanın yeteneklerini de dönüştürecek.

"Kuantumla geliştirilmiş yapay zekayı insanların dünyayla etkileşime girerek elde ettiği doğal 'çok modlu veri toplama' biçimiyle kıyaslayabiliriz" diyen Rezazadegan, kuantum sayesinde yapay zeka sistemlerine çok sayıda büyük veri kümeleri beslenebileceğini söyledi:

"Bu modeller hızlı ve doğru analizler yapabilecektir."

Marcel Scharth: Zaman çizelgesi belirsiz

Yine Avustralya'daki Sidney Üniversitesi'nde ekonomi ve yapay zeka alanında dersler veren öğretim üyesi Marcel Scharth, zaman çizelgesinin belirsiz olduğunu ama gelecekte yapay genel zekanın mümkün olabileceğini vurguladı.

"Prensipte makinelerin insan benzeri problem çözme yeteneklerine ulaşmak için gerekli hesaplamaları yapmada yetersiz olduğuna inanmak için hiçbir neden yok" diyen akademisyen, yapay zekanın insanlara göre daha iyi hız ve hafıza kapasitesine sahip olduğunu dile getirdi:

"Hesaplama gücü arttıkça yapay zeka sistemleri nihayetinde insan beyninin hesaplama kapasitesini aşacaktır."