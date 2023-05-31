Uzmanlar, yapay zeka tehdidine karşı bildiri imzaladı

AI Güvenliği Merkezi'nin web sayfasında yayımlanan bildiride, "AI kaynaklı yok olma riskini azaltmak, salgın hastalıklar ve nükleer savaş gibi diğer toplumsal ölçekli risklerin yanı sıra küresel bir öncelik olmalıdır" ifadesi kullanılıyor.

Teknoloji şirketi liderlerinin yanı sıra gazeteciler, siyasetçiler ve akademisyenler de bildiriyi imzalamış durumda.

ChatGPT'yi üreten ABD merkezli AI araştırma şirketi OpenAI CEO'su Sam Altman, Google'ın çatı şirketi Alphabet'in yapay zeka platformu DeepMind'ın CEO'su Demis Hassabis ve AI güvenlik ve araştırma şirketi Anthropic kurucusu ve CEO'su Dario Amodei açıklamayı destekleyenler arasında.

Yapay zekadan kaynaklanan riskler hakkında daha önce de bir uyarı yayımlayan, yapay zekanın "fikir babası" olarak tanımlanan Geoffrey Hinton da çağrıyı destekledi.

75 yaşındaki Hinton, Google’daki görevinden yakın bir zaman önce istifa etmişti.

BBC’ye verdiği röportajda “Artık tehlikelerin neler olabileceği konusunda konuşabilirim” diyen Hinton, bu tehlikelerin bazılarının “çok korkutucu” olduğunu söylemişti.

Derin öğrenme ve yapay sinir ağları üzerine yaptığı araştırmalarla yapay zekanın bugünkü noktasına ulaşmasında rol oynayan Hinton, chatbot olarak bilinen sohbet robotlarının yakında insan beyninin bilgi kapasitesini aşabileceğini söylüyor.

Öte yandan bazı uzmanlar, yapay zekanın insanlığı yok edeceği korkusunun gerçekçi olmadığına ve sistemlerde halihazırda varolan, önyargı gibi sorunlardan dikkati dağıttığına inanıyor.

Goldman Sachs’ın Mart 2023’te yayımladığı bir rapora göre üretici yapay zeka, günümüzdeki tüm işlerin çeyreğini yapabilir.

Otomasyonun yalnızca ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde 300 milyon kişinin işini alabileceği düşünülüyor.

Diğer taraftan bazı uzmanlar hâlâ yapay zekanın yapamayacağı işler olduğuna dikkat çekiyor. Bunlar genellikle duygusal zeka veya yaratıcı düşünme gibi insana özgü özellikler gerektiren işler.