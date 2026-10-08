VEIR’den süperiletken güç teknolojisi için 110 milyon dolarlık dev finansman

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ABD merkezli VEIR, yapay zeka veri merkezlerinin artan enerji ihtiyacına yönelik geliştirdiği süperiletken güç teknolojisi için 110 milyon dolarlık yeni yatırım aldı.

C Serisi finansman turu, Matter Venture Partners ve Tyche Partners tarafından ortaklaşa yönetildi. Tura LG Technology Ventures, Gates Frontier, Sabancı Climate Ventures ve Hui Capital'ın yanı sıra şirketin mevcut yatırımcıları da katıldı.

VEIR’in toplam sermayesi 225 milyon dolara ulaştı

Yeni yatırımla birlikte VEIR’in bugüne kadar topladığı toplam sermaye 225 milyon dolara yükseldi. Şirket, elde edilen kaynağı teknoloji doğrulama aşamasından ticari üretime geçişi hızlandırmak için kullanacak. Üretim kapasitesinin artırılması, ürün portföyünün geliştirilmesi ve geniş çaplı kullanım için teknik ve ticari altyapının oluşturulması da yatırımın hedefleri arasında yer alıyor.

Süperiletken kablolarla daha fazla güç

VEIR’in geliştirdiği sistemler, süperiletken kabloları kriyojenik soğutma teknolojisiyle bir araya getiriyor. Sistemde ayrıca kontrol mekanizmaları, sonlandırma üniteleri ve izleme bileşenleri bulunuyor. Şirket, bu teknolojiyle geleneksel bakır tabanlı altyapıya kıyasla daha küçük fiziksel alanda daha yüksek miktarda elektrik taşımayı hedefliyor.

Hedef yapay zeka veri merkezleri

Yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşması, veri merkezlerinin elektrik ihtiyacını da hızla artırıyor. VEIR, geliştirdiği süperiletken güç dağıtım sistemleriyle yüksek güç yoğunluğuna sahip bu altyapıların enerji ihtiyacını daha küçük alanlarda karşılamayı amaçlıyor. Şirketin düşük ve orta gerilim çözümleri, veri merkezlerinin farklı bölümlerine yüksek miktarda gücün daha kompakt altyapıyla iletilmesini hedefliyor.

3 megavatlık sistem test edildi

VEIR, süperiletken güç dağıtım sistemlerinden biriyle 3 megavatlık elektrik iletimini başarıyla gösterdi. Şirket ayrıca müşterileri ve sektör ortaklarıyla yapay zeka fabrikalarına yönelik referans tasarımlar üzerinde çalışıyor. İlk ticari uygulamalara hazırlanılırken üretim, tedarik zinciri ve dağıtım altyapısının geliştirilmesi de sürdürülüyor.

Ticari üretime geçiş hedefleniyor

VEIR, yeni finansmanla birlikte süperiletken güç dağıtım teknolojisini daha geniş ölçekte kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Şirketin hedefi, yapay zeka veri merkezlerinin artan güç ihtiyacına yönelik daha yüksek kapasite sağlayan ve daha az fiziksel alan kullanan enerji altyapıları geliştirmek.