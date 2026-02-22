Veri merkezlerine yeni enerji kaynağı: "Emekli" jet motorları

Deniz Güldağ

Deyim yerindeyse “emekliye ayrılan” jet motorları veri merkezlerine güç sağlamak için yeniden tasarlanıyor. Yapay zekada yükselen talebe bağlı olarak artan veri merkezi ihtiyacını karşılamak isteyen kimi şirketler, uçak motorlarını karada çalışan doğal gaz türbinlerine dönüştürerek elektrik üretiminde kullanmaya hazırlanıyor.

Bu dönüşümün öncülerinden biri olan jet motoru kiralama ve onarım şirketi FTAI Aviation, bu yıl Boeing’in 737 modelinde kullanılan motorun modifiye edilmiş versiyonunu veri merkezlerine güç sağlamak amacıyla satışa sunmayı planlıyor.

FTAI Aviation’ın hisseleri, enerji türbini işine girdiğini duyurmasından bu yana yaklaşık yüzde 42 yükseldi.

Benzer adımlar atan başka şirketler de var.

Özel sermaye destekli aeroderivatif gaz türbini üreticisi ProEnergy, Boeing 747’ye güç veren motorlardan uyarlanan doğal gaz türbinleri satıyor.

Uçak üreticisi Boom Supersonic ise aralık ayında kendi motorunun modifiye edilmiş bir versiyonunu doğal gaz türbini olarak pazarlayacağını açıkladı.

Yapay zeka veri merkezi girişimi Crusoe, bu türbinlerin ilk müşterisi oldu ve teslimatların 2027’de başlaması bekleniyor.

FTAI Aviation Başkanı David Moreno’ya göre bir jet motorunun enerji üreten bir türbine dönüştürülmesi 30 ila 45 gün sürüyor.

Axford Turbine Consultants’tan Mark Axford bu dönüşüm için iki farklı yol olduğunu belirtiyor: Jet yakıtı yerine doğal gaz kullanılabilmesi için yakıt nozullarının** değiştirilmesi veya uçak motorunun önündeki büyük pervanenin, enerji üretimine daha uygun küçük bir pervane ile değiştirilmesi.

Moreno ayrıca, birkaç yıl kullanım ömrü kalmış jet motoru parçalarının, çok daha uzun süre çalışabilecek enerji türbinlerinde yeniden değerlendirilebildiğini söylüyor. Bu da hem maliyet avantajı hem de kaynak verimliliği anlamına geliyor.

Jefferies*** analisti Sheila Kahyaoğlu’na göre her yıl yaklaşık bin 600 ticari uçak motoru emekliye ayrılıyor. Bunların üçte birinin FTAI’nin geliştirdiği ölçekte türbinlere dönüştürülmesi halinde yaklaşık 13 gigavatlık bir kapasite yaratılabilir.

Bu rakam, Morgan Stanley’nin tahmin ettiği mevcut küresel doğal gaz türbini kapasitesinin dörtte birinden fazlasına karşılık geliyor.

Yapay zekaya yoğun yatırım yapan teknoloji devleri ise bu yıl 700 milyar doları aşan sermaye harcaması planlıyor. Artan enerji talebi ve dev bütçeler, enerji sektöründe alışılmadık çözümleri ve yeni iş modellerini beraberinde getiriyor.

Jet motorlarının veri merkezlerine güç sağlayan doğal gaz türbinlerine dönüşmesi de bu dönüşümün en çarpıcı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

*Mark Axford tarafından 2001 yılında kurulan Axford Turbine Consultants , endüstriyel gaz, buhar ve rüzgar türbinlerinin değerlemesi, değerlendirilmesi, alım ve satımı konusunda uzmanlaşmış, Houston merkezli bir danışmanlık firmasıdır.

**Yakıt nozulu (veya enjektör nozulu), sıvı yakıtı basınç altında çok ince damlacıklara (atomizasyon) ayırarak yanma odasına püskürten, akış hızını ve yönünü kontrol eden kritik bileşendir.

***Jefferies, merkezi New York’da bulunan, Amerikan menşeli çok uluslu bağımsız bir yatırım bankası ve finansal hizmetler şirketidir.