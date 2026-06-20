Wall Street’in gizemli devi Jane Street yapay zekâ yarışında öne çıktı

Wall Street Journal’ın haberine göre, Wall Street’in en kapalı ve en az bilinen şirketlerinden biri olan Jane Street, yıllardır sürdürdüğü düşük profilli yapısını korurken, son dönemde yapay zekâ yatırımlarıyla teknoloji dünyasında daha görünür hale gelmeye başladı.

Şirket, hem yapay zekâ girişimlerine yaptığı yatırımlarını artırıyor hem de bu alandaki yetenekleri bünyesine katmak için daha açık bir strateji izliyor.

Gizlilikten büyümeye uzanan yol

1999 yılında birkaç kişilik ekiple kurulan Jane Street, bugün 3 bin 500 çalışanı bulunan dev bir finans şirketine dönüştü. Şirketin bu yıl 500’den fazla yeni çalışan almayı planladığı belirtiliyor. Uzun yıllar boyunca kamudan uzak kalmayı tercih eden şirket, özel sermayesiyle işlem yapması ve dışarıya karşı kapalı yapısıyla tanınıyor.

Şirketin yönetim modeli de Wall Street’in alışılmış yapısından farklı. Kamuoyunda öne çıkan tek bir lider yerine daha yatay bir organizasyon modeli benimseniyor. Yöneticilerin önemli bölümü mühendisler ve matematikçilerden oluşuyor.

Yapay zekâ stratejisi öne çıkıyor

Jane Street son dönemde yapay zekâ alanındaki yatırımlarını hızlandırdı. Şirket, yapay zekâ girişimlerine yatırım yapmanın yanında kendi işlem modellerini daha güçlü hale getirmek için teknolojiyi daha yoğun kullanmaya başladı.

Bu kapsamda şirket, yapay zekâ altyapı şirketi CoreWeave’e 1 milyar dolar yatırım yaparken, şirketin bulut platformunu kullanmak için 6 milyar dolarlık ayrı bir anlaşmaya imza attı.

Ayrıca geçtiğimiz yıl, yazılımlardaki kod hatalarını yapay zekâ yardımıyla tespit eden Antithesis şirketine 35 milyon dolar yatırım yaparak teknoloji ekosistemindeki varlığını güçlendirdi.

İşlem gelirleri dev bankaları geçti

Jane Street’in büyümesi finansal sonuçlara da yansıdı. Şirketin bu yılın ilk çeyreğinde 16,1 milyar dolarlık işlem gelirinden 10,3 milyar dolar kâr elde ettiği belirtiliyor.

Karşılaştırıldığında, Wall Street’in büyük kurumlarından Goldman Sachs ve Morgan Stanley aynı dönemde yaklaşık 5,6 milyar dolar kâr açıkladı. Üstelik bu iki kurumun toplam çalışan sayısı 128 bin seviyesinde bulunuyor.

Matematik kültürüyle çalışan modeli

Şirket, klasik hedge fon yapısından farklı olarak kendisini bir finans şirketinden çok akademik bir araştırma merkezi gibi konumlandırıyor. Çalışanlara kurslar, eğitimler ve yoğun teknik gelişim programları sunuluyor.

İşe alım süreçlerinde ise adaylara karmaşık matematik problemleri ve analitik testler uygulanıyor. Şirket kültürü teknoloji odaklı, genç ve son derece rekabetçi bir yapıya sahip bulunuyor.

Yapay zekâ ile işlem modelleri geliştiriliyor

Jane Street uzun yıllardır işlem modellerini geliştirmek için makine öğrenmesi kullanıyor. Ancak 2022 sonunda yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaşmasının ardından bu alandaki yatırımlarını hızlandırdı.

Şirket mühendislerinden Adam Canady, yapay zekâ stratejisini anlatırken her gün daha fazla veri üretildiğini ve bu verilerin çok daha hızlı işlenerek işlem modellerine dahil edildiğini söyledi.

Şirket, işlem algoritmalarını geliştirmek için yapay zekâ kullanımını artırmayı hedeflerken, geçmişte katı şekilde koruduğu gizlilik politikasında da daha esnek bir döneme girmeye başladı.

Artan görünürlük incelemeleri beraberinde getirdi

Şirketin büyümesi beraberinde daha fazla inceleme ve hukuki süreç de getirdi. Jane Street son dönemde piyasa manipülasyonu suçlamaları, rakip şirketlerle yaşanan davalar ve kripto piyasalarına ilişkin iddialarla gündeme geldi.

Buna rağmen şirket, yapay zekâ yatırımlarını artırarak hem finans sektöründeki liderliğini korumayı hem de teknoloji dünyasında daha güçlü bir oyuncu haline gelmeyi hedefliyor.