WhatsApp 1 saatlik kaybolan mesajları test etmeye başladı

Uzun yıllardır kaybolan mesaj özelliğini kullanıcılarına sunan WhatsApp, bunu en kısa 24 saatlik bir süre ile sınırlamıştı. Beta sürümünden gelen haberler zaman ölçeğinin oldukça fazla esneyeceğini gösteriyor.

Ortaya çıkan yeni görseller kaybolan mesajlar özelliğine 12 saat ve 1 saatlik yeni seçeneklerin geldiğini gösteriyor. Böylece kullanıcılar mesajların kaybolması için 24 saat beklemek zorunda kalmayacak. Donanımhaber'in aktardığına göre, henüz bu özelliğin ne zaman nihai sürüme geçeceği bilinmiyor.

Diğer taraftan muhtemelen aynı WhatsApp sürümünde kullanıma sunulacak diğer iki özellik de sohbetleri temizlemek için daha gelişmiş bir araç ve Bağlı Cihazlar menüsünün altına konumlanacak Bağlı Aksesuarlar olacak.